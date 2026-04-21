Das traditionsreiche Ambiente des UNESCO-Welterbes verleiht der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre – hier verschmelzen Geschichte, Kultur und Spitzensport zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wien als Fixpunkt der internationalen Tour

Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Reitsport und führt die besten Athlet:innen rund um den Globus – von Paris über Monaco bis Shanghai. Wien hat sich dabei längst als eines der Highlights etabliert. Mit Schloss Schönbrunn als Austragungsort setzt die Bundeshauptstadt einmal mehr ein starkes Zeichen auf der internationalen Sportbühne.

Premiere für Dressur und starke Nachwuchsförderung

2026 bringt eine spannende Neuerung: Erstmals wird neben dem Springreiten auch ein internationales Dressurturnier ausgetragen. Damit vereint das Event gleich zwei olympische Disziplinen an einem Ort.

Den feierlichen Auftakt gestaltet die Spanische Hofreitschule, die mit ihrer traditionsreichen Vorführung die enge Verbindung Wiens zum Pferdesport unterstreicht. Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Im U25-Bewerb messen sich junge Talente mit der internationalen Elite und sammeln wertvolle Erfahrung.

Ein Tag ganz für die Kleinsten

Ein besonderes Highlight erwartet Familien am Donnerstag: Beim großen Kindertag ist der Eintritt frei. Die jüngsten Besucher:innen dürfen sich auf Ponyreiten, spannende Einblicke in die Welt der Pferde sowie zahlreiche Mitmach-Stationen freuen. Damit wird das Event bewusst als Erlebnis für alle Generationen gestaltet.

Sport, Kultur und soziales Engagement

Für Veranstalterin Sonja Klima steht dabei nicht nur der Sport im Mittelpunkt: „Es geht darum, Menschen zusammenzubringen, besondere Momente zu schaffen und Verantwortung zu übernehmen.“ Auch heuer wird die Veranstaltung wieder mit einem Charity-Beitrag eine soziale Initiative unterstützen.

Schönbrunn-Geschäftsführer Klaus Panholzer betont zudem die Bedeutung des Events: Gerade im Jubiläumsjahr „30 Jahre UNESCO-Welterbe“ werde die internationale Strahlkraft des Schlosses einmal mehr unter Beweis gestellt.

Gewinnspiel

Ein besonderes Zuckerl gibt es obendrauf: Wir verlosen 3 x 2 Karten für dieses außergewöhnliche Event!

Longines Global Champions Tour Vienna

Schloss Schönbrunn

24. bis 27. September 2026

www.lgct-vienna.com