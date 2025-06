Luftballon-Welten: luftig-leichte Fantasie-Reise zum Staunen

Wien hebt ab! Mit über 500.000 Ballons auf 3.000 Quadratmetern feiert Europas größte Erlebniswelt „Luftballonwelten“ Österreich-Premiere im Stage 3 in Wien – ein kunterbuntes Abenteuer für die ganze Familie.

Wenn 500.000 Luftballons zu Löwen, Dinosauriern und Eiffeltürmen werden, dann steht fest: Hier geht’s nicht nur um bunte Deko, sondern um ein Erlebnis, das Groß und Klein verzaubert. Ab dem 27. Juni 2025 verwandelt sich die neue Stage 3 beim Wiener Hauptbahnhof in ein gigantisches Reich aus Luft, Fantasie und Farbe. Und irgendwo zwischen rosa Elefanten und der Sphinx erklingt im Kopf fast automatisch ein vertrauter Song: „Hast du etwas Zeit für mich …“

Eine Weltreise in 95 Prozent Luft

In der „Balloon Sculpture Art Experience“ – so nennt es Mastermind Guido Verhoef – begeben sich Besucher mit einem symbolischen Reisepass auf Weltreise. Nur dass die Kontinente hier aus Luftballons bestehen. Völlig neue Themenbereiche wurden für Wien geschaffen: eine Safari-Zone mit bis zu acht Meter hohen Tier-Skulpturen, eine schillernde Unterwasserwelt, ein Mini-Ballonkino und sogar eine märchenhafte Alpenlandschaft ganz aus biologisch abbaubaren Ballons.

Kunst, die knallt – ganz ohne Knall

Rund 100 Künstlerinnen und Künstler aus vier Kontinenten haben monatelang an den detailreichen Szenerien gearbeitet. Alles ist interaktiv: Kinder können durch Ballontunnel kriechen, Selfie-Spots erobern oder am Basteltisch eigene Mini-Kunstwerke schaffen. Erwachsene entdecken die kreative Brillanz hinter den aufwendig komponierten Szenen – von weltberühmten Bauwerken bis zu verspielten Fantasiefiguren. Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben, denn jeder Ballon ist kompostierbar.

Ein Erlebnis wie ein Popsong

So verspielt und visuell wie „Luftballonwelten“ ist kaum eine Ausstellung. Und es passt perfekt, dass in vielen Köpfen ein Song mitschwingt, der Generationen verbindet: „99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont“. Nenas Hit von 1983 wird hier zwar nicht aus den Lautsprechern schallen, aber das Gefühl von Neugier, Freiheit und Staunen liegt in der Luft. Für zwei Stunden Kind sein – das ist hier ausdrücklich erlaubt. Ein Tipp: Tickets besser frühzeitig sichern, besonders für Wochenenden und Feiertage!

Luftballonwelten

27. Juni–24. August 2025

tgl. 9–19 Uhr (letzter Einlass: 18 Uhr)

Stage 3 (nähe Arsenal & Hauptbahnhof)

Lilienthalgasse 6, 1030 Wien

Tickets & Infos: www.luftballonwelten.at