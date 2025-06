Magnum feiert 35 Jahre mit Pop-up und Eis-Kunst im MuseumsQuartier

Wien darf sich auf ein besonders cooles Sommer-Highlight freuen: Zum 35-jährigen Jubiläum der Marke bringt Magnum am 3. und 4. Juli 2025 ein exklusives Genuss-Event ins MuseumsQuartier.

In der Ovalhalle eröffnet für zwei Tage der stylische Pop-up-Store „The Bonbon by Magnum“ – ein Ort, an dem Eisliebhaber*innen ganz auf ihre Kosten kommen. Und das Beste: Der Eintritt sowie die raffinierten Eis- und Dessertkreationen sind kostenlos.

Knusper-Glück trifft Food-Trends

Im Mittelpunkt des Events steht eine Dessert-Bar der besonderen Art. Hier dreht sich alles um die beliebten Magnum bonbons, die in vier aufregenden Kreationen neu interpretiert werden. Darunter: der fruchtige BonBoom Taco, entwickelt von Schauspielerin und Food-Creatorin Janina Uhse, der trendige Croffle (eine Croissant-Waffel-Fusion) vom TikTok-Duo Fabi & Phil, die verführerischen MacaBons von Jessie Bluegrey und der raffinierte BonAffogato, eine moderne Version des italienischen Klassikers – abgerundet vom grünen „xcx Shake“ mit Matcha und Pistazie, inspiriert vom Cannes-Glamour.

Dipping Bar mit Kultstatus

Ein weiteres Highlight des Events ist die legendäre Magnum Dipping Bar: Hier wird das klassische Magnum-Eis zur Leinwand für individuelle Kreationen. Gäste erhalten einen Vanille-Rohling, den sie in flüssige Schokolade tauchen und mit Toppings ihrer Wahl veredeln können – von knusprigen Krokantsplittern bis hin zu goldenen Zuckerperlen.

Ein Hauch von Croisette

Magnum wäre nicht Magnum, wenn nicht auch ein bisschen internationales Jetset-Flair mitschwingen würde. Mit stylischem Interior unter dem Motto „Pleasure Starts with a Crack“, Live-DJ-Sounds und der Atmosphäre einer exklusiven Sommerparty bringt „The Bonbon by Magnum“ den Glamour der Côte d’Azur nach Wien. Immerhin ist die Marke auch fixer Bestandteil des berühmten Filmfestivals in Cannes – dieses Jahr mit Gästen wie Jerry Hall und Georgia May Jagger.

Kostenloser Eintritt – begrenzte Zeit

Wer sich dieses Eis-Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte sich den 3. und 4. Juli dick im Kalender anstreichen. Von 12:00 bis 20:00 Uhr verwandelt sich die Ovalhalle im MuseumsQuartier Wien in eine Oase für alle, die Eis nicht einfach essen, sondern zelebrieren wollen. Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind heiß begehrt, der Eintritt frei, und der Genuss garantiert.