MaHü-Umbau: Neue, gemütliche Sitze als Pilotprojekt

Der Schein trügt: Die Äußere Mariahilfer Straße ist noch nicht fertig, auch wenn die gemütlichen Parxs-Möbel schon stehen und der helle Asphalt liegt.

Ein Probesitzen als Bestätigung: Es war die richtige Entscheidung, die Freiraummöbel „parxs“ auf der ­Äußeren Mariahilfer Straße aufzustellen. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt für die Stadt. Die Möbel werden in Wien handgefertigt und sind modular einsetzbar, auch mit Pflanzen und Dächern kombinierbar. „Ich bin sehr angetan davon“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht bei der Besichtigung. „Man sitzt gut drauf und sie schauen wirklich gut aus.“ Mehrere Möbel-Kombinationen soll es am Ende auf der gesamten MaHü geben.

Hell und breit

Die Umbauarbeiten bis zur Clementinengasse sind gut im Zeitplan. „Aber es wird noch bis Juni dauern, bis die vielen Feinarbeiten erledigt sind. Mit den Bauarbeiten bin ich insgesamt sehr zufrieden“, so der Bezirkschef zum Wiener Bezirksblatt. Der helle Asphalt ist freundlich, man sieht die breiten Gehsteige und die faire Platzverteilung. „Eine echte Freude!“

