Manege frei: Faschingszirkus im Einkaufszentrum

Am 1. März verwandelt sich das huma eleven in eine spektakuläre Zirkusarena. Atemberaubende Shows, lustige Attraktionen und süße Überraschungen erwarten kleine und große Faschingsfans beim Faschingszirkus.

Der Fasching wird im huma eleven zu einem unvergesslichen Zirkusabenteuer! Von 10 bis 17 Uhr lädt das Einkaufszentrum zu einem bunten Fest für die ganze Familie. Highlight sind die Zirkus-Bühnenshows, die um 10, 12 und 15 Uhr stattfinden. Spektakuläre Schleuderbrett-Acts sorgen um 11, 13 und 16 Uhr für Nervenkitzel. Stelzengeher und Jongleure bringen zusätzliches Zirkusflair in die Mall.

Spiel, Spaß und süße Leckereien

Neben den beeindruckenden Vorführungen gibt es den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm beim Faschingszirkus. Beim Kinderschminken können sich kleine Besucher in Fantasiegestalten verwandeln. Zuckerwatte und Karussellfahrten sind gegen eine Spende zugunsten der Initiative „Licht für Kinder“ erhältlich. Wer sich gerne in Szene setzt, kann am Fotopoint Erinnerungsbilder festhalten. Zusätzlich warten viele weitere Überraschungen auf die Gäste.

Faschingsfreuden für Shopping-Fans

Auch Shopping-Fans kommen beim Faschingszirkus nicht zu kurz. Exklusive Faschingsangebote machen den Einkauf im huma eleven noch attraktiver. Im INTERSPAR Restaurant gibt es die beliebte Ingo Box zum Sonderpreis. Der Saftladen lockt mit 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Im Merchversum erhalten verkleidete Kinder ein limitiertes Goodie-Bag samt Gutschein, während verkleidete Erwachsene 10 % Rabatt auf einen Wunschartikel bekommen. Cosplayer und Funko-Fans dürfen sich zudem auf eine spannende Mystery Box-Aktion freuen.

Am Faschingsdienstag, den 4. März, gibt es noch einen besonderen Leckerbissen: Ab 11 Uhr werden gratis Faschingskrapfen von INTERSPAR verteilt – solange der Vorrat reicht. Gleichzeitig finden kreative Bastelaktionen und eine bunte Faschingsparty statt. Ein Fest, das man nicht verpassen sollte!

