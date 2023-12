Zeit für Wohlbefinden zu den Festtagen

Marienkron im Neusiedler Seewinkel, unweit von Wien. Für sich selbst & als Geschenk.

Auch in der stillsten Zeit des Jahres ist ein gutes Bauchgefühl Basis für Wohlbefinden. Gerade rund um die Festtage brauchen wir Ruhe und sehnen uns nach entspannten Momenten.

Gönnen Sie sich eine Auszeit

Marienkron setzt in dieser Zeit besinnliche Akzente und sorgt für eine Balance von innen heraus und für wohlige Tage der Regeneration zu Weihnachten und rund um den Jahreswechsel. Das Küchenteam verwöhnt zu den Festtagen mit vegetarischer Kulinarik & traditionellen Gerichten mit Fisch und Fleisch.

Gemeinsames Fest

Entspannende Momente, Festlichkeiten in der Abteikirche und Gala-Buffets lassen die Weihnachtstage zu einem gemeinsamen Fest werden. Ein herzliches Team und ein Expertenteam aus Therapeuten sorgt für wohltuende Anwendungen mit Massagen, entspannenden Wickeln und Bädern, Güssen, Meditationen und Bewegungsimpulsen. Der Neusiedler Seewinkel lädt zu winterlichen Spaziergängen, der großzügige Regenerationsbereich mit Pool & Saunalandschaft sorgt für die wohlige Atmosphäre mit Blick in die Winterlandschaft.

23. – 26. Dezember Weihnachtspaket

€ 750,- p.P. inkl. Festprogramm

Weihnachten im Retreat ♛ Hotel & Healthresort Marienkron

https://www.marienkron.at/weihnachten

Auszeit zwischen den Festtagen

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einer gemeinsamen Auszeit oder mit einer Zeit für Regeneration ganz für sich selbst. Um dem Trubel zu entfliehen, die Seele baumeln zu lassen.

26. Dezember 3 Nächte Auszeit inkl. Massage, Guss & entspannender Wickel mit Genussvollpension

€ 630,- p.P.

www.marienkron.at

Zeit für Wohlbefinden zum Jahreswechsel

Silvester 2023 im Neusiedler Seewinkel

Im kleinen Kreis und beruhigt-stimmungsvoll begrüßt man in Marienkron das neue Jahr gemeinsam mit den Gästen. Untertags lädt der Neusiedler Seewinkel zum Spaziergang und zur Kutschenfahrt in der Winterlandschaft ein. Zur Silvesternacht gibt’s ein besonderes Programm mit Gala-Konzert, Gala-Buffet, Feuerwerk & Champagner sowie Akzente zur Entspannung und der Tradition – für einen gemeinsamen, festlichen Übergang in das Neue Jahr 2024.

Tipp: Anreise mit der Bahn direkt von Wiens Hbhf & kostenlose Abholung vom Bahnhof Mönchhof