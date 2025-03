VOR-Frühlingsticket: Marillenblüte in vollen Zügen genießen

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) präsentiert das Frühlingsticket Wachau, das Reisenden eine bequeme und nachhaltige Möglichkeit bietet, die malerische Wachau zur Zeit der Marillenblüte zu erkunden.

Das Frühlingsticket Wachau ist von 10. März bis 30. April 2025 nutzbar und ermöglicht für 14 Euro einen ganzen Kalendertag lang unbegrenzte Fahrten in der Region. Kinder und Jugendliche bis zum 15. Geburtstag reisen zum ermäßigten Preis von 7 Euro. Neben ausgewählten Regional- und Stadtbuslinien sind auch die Donaufähren in Dürnstein, Weißenkirchen und Spitz sowie Fahrten mit der Wachaubahn (Niederösterreich Bahnen) inkludiert.

„Die Marillenblüte in der Wachau ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, das jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher anzieht. Daher bieten wir auch heuer in Zusammenarbeit mit der Region ein attraktives Ticketangebot an. Mit dem Frühlingsticket Wachau ermöglichen wir eine komfortable und umweltfreundliche Reisemöglichkeit für alle, die die Wachau entspannt entdecken möchten“, ergänzt der VOR-Geschäftsführer Alexander Schierhuber.

Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung ist eine autofreie Anreise in die Wachau besonders komfortabel.

Krems ist in nur 60 Minuten mit der Franz-Josefs-Bahn (REX4) erreichbar, die Fahrt nach Melk auf der Westbahnstrecke dauert nur 50 Minuten (CJX5). Von St. Pölten: Stündliche Zugverbindungen bringen Reisende in ca. 35 Minuten nach Krems (R44) und in rund 20 Minuten nach Melk (CJX5 oder R52).

Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können Reisende ihren individuellen Weg in den Tagesausflug schnell und unkompliziert planen.