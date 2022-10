Matinée im Theater am Spittelberg

Gerhard Altmann, geb. in Wien, Autor und Musiker, lebt in Pöttsching/Burgenland. Mag. phil., Diplomarbeit über die Dichterin Hertha Kräftner. Mitglied von IG Autorinnen Autoren, GAV, ÖDA und Podium. Veröffentlichungen in Anthologien, Zeitschriften, ORF, zahlreiche Einzelpublikationen, zuletzt: mit mir umarmt dich das meer. Gedichtfragmente, edition lex liszt 12, 2019; König der Plastikviecher, CD, 2020; Nord. Mitte. Süd. Notizen. Mein Burgenland, edition lex liszt 12, neu 2023.