Im Wiener Bezirksblatt Penzing betonte Bezirkschefin ­Michaela Schüchner wiederholt: „Ich bin zufrieden mit dem Markt, bin regelmäßig dort – und finde es auch nett, wenn ich nichts einkaufe.“ Er ist nicht mehr wegzudenken aus dem 14. Bezirk.

Veranstaltungen

Denn jeden Donnerstag von 12 bis 19 Uhr bieten regionale Standler frisches Obst, Gemüse, Käse, Brot, Gebäck, Oliven, Gewürze, Kaffee oder Blumen an. Die Goldschlagstraße 167–176 verwandelt sich in eine bunte Marktzeile. Nicht nur das: Auch Themenabende, Filmvorführungen, Lesungen, Minikonzerte oder Schulaktionen locken die Besucher an (Details: Matznerviertel).

Gutschein-Aktion

Um den Marktplatz weiter ­anzukurbeln, stellt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner 25 Marktgutscheine im Wert von je 20 Euro zur Verfügung. Wer am Donnerstag an der frischen Luft einkaufen will, kann sich per E-Mail bewerben: kommunikation@bv14.wien.gv.at. Die Gewinner werden von der Bezirksvor­stehung ­verständigt.