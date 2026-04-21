Bei einem großen Reveal-Event wurde die „erste Lieferung“ aus aller Welt präsentiert – und die kann sich sehen lassen. Von Kanada über Japan bis nach Indonesien reicht die kulinarische Reise, die nun auch ohne Flugticket möglich ist.

Von Kanada bis Japan: Neue Geschmäcker für Österreich

Mit dem World Menu zieht eine breite Palette internationaler Bestseller in die heimischen Restaurants ein. Darunter etwa der „Double Royal Maple BBQ & Bacon“ aus Kanada, der mit würziger BBQ-Sauce und einer feinen Ahornnote punktet. Ebenfalls aus Kanada stammt der „McCrispy Hot Honey“, der süße und pikante Aromen kombiniert.

Aus Japan kommt der „Teriyaki Chicken“, saftig glasiert mit süß-herzhafter Sauce. Chile bringt mit den „Cheese Empanadas“ eine herzhafte Snack-Variante ins Spiel, während aus China die beliebte Szechuan Sauce als Dip für Nuggets und Pommes zurückkehrt. Für den süßen Abschluss sorgt der „McFlurry Popcorn“ aus Indonesien – cremiges Softeis mit karamellisiertem Popcorn.

„Unsere Community liebt es, Neues zu entdecken. Mit der Mission: World Menu verbinden wir internationale Geschmackserlebnisse mit dem vertrauten McDonald’s Gefühl.“

…erklärt Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich.

Wien als Symbol für Vielfalt und Begegnung

Der Wiener Hauptbahnhof wurde bewusst als Schauplatz gewählt. Täglich treffen hier Menschen aus aller Welt aufeinander – ein Sinnbild für die Idee hinter der Kampagne: Vielfalt, Neugier und gemeinsamer Genuss.

Begleitet wurde die mehrtägige Aktion von Influencer und Creator, die das mysteriöse Objekt im Vorfeld angeteasert hatten. Die Auflösung sorgte schließlich für große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Nur für kurze Zeit erhältlich

Seit 21. April sind die Produkte der „Mission: World Menu“ österreichweit in allen McDonald’s Restaurants erhältlich – allerdings nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Wer also Lust auf eine kulinarische Weltreise hat, muss schnell sein – ganz ohne Kofferpacken.