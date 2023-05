MILLENNIUM City sucht neues Werbegesicht

Das Wiener Bezirksblatt sucht DICH als Gesicht für die Kampagne des Millennium City Gutscheins! Wenn du gerne vor der Kamera stehst und Lust hast, Teil einer großen Werbeaktion zu sein, dann bewirb dich jetzt!

Hauptfaktor: Spaß

Du bist zwischen 18 und 99 Jahre alt, bist kommunikativ, stehst gerne vor der Kamera und kannst dich mit der Millennium City identifizieren? Dann bist du der richtige Kandidat bzw. die richtige Kandidatin! Es spielt keine Rolle, ob du jung oder alt, Mann oder Frau bist – Hauptsache, du bist authentisch und hast Spaß daran, dabei zu sein.

Fotoshooting & Pride Show

Am 1. Juni von 16:00 bis 19:30 Uhr findet in der Millennium City das Fotoshooting für die neuen Presenter der MILLENNIUM City Gutscheine statt. Für Hair & Make Up wird vor Ort gesorgt! Eine Jury wählt dann die 3 Finalistinnen und Finalisten. Diese werden in der Woche vom 12. bis 16. Juni online präsentiert, bei der Pride Show am 16. Juni in der Millennium City vorgestellt und der Sieger oder die Siegerin der Gutschein-Kampagne gekürt. Gevotet wird in dieser Zeit online und auch vor Ort, während der Pride Show, ist eine Abstimmung noch möglich!

Bewerbung

Wenn du dich angesprochen fühlst und Zeit hast, dann lade hier eine kurze Bewerbung mit einem Foto von dir hoch. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Die Teilnehmer, welche dann am 1. Juni beim Fotoshooting dabei sind, werden am 25. Mai von uns verständigt.

