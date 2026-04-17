Hinter der mysteriösen Inszenierung dürfte eine neue Kampagne von McDonald’s Österreich stehen. Unter dem Titel „Mission: World Menu“ bringt das Unternehmen internationale Bestseller erstmals nach Österreich.

Die Idee dahinter: Wer im Ausland unterwegs ist, macht oft bewusst Halt beim „goldenen M“ – nicht aus Gewohnheit, sondern aus Neugier. Welche Spezialitäten gibt es hier, die es zu Hause nicht gibt? Genau dieses Gefühl greift die Kampagne auf und holt kulinarische Highlights aus aller Welt direkt in heimische Restaurants.

Diese internationalen Highlights kommen nach Österreich

Bei einem exklusiven Pre-Tasting wurde bereits verraten, worauf sich Fans freuen dürfen. Ab dem 21. April stehen unter anderem folgende Produkte auf der Karte:

Double Royal Maple BBQ & Bacon und McCrispy Hot Honey aus Kanada

Teriyaki Chicken aus Japan

Cheese Empanadas aus Chile

Szechuan Dip aus China

McFlurry Popcorn aus Indonesien

Viele dieser Produkte waren bisher nur auf Reisen erhältlich – nun kommen sie erstmals flächendeckend nach Österreich.

Mehr als nur Fast Food: Ein globales Erlebnis

Mit der Aktion setzt McDonald’s auf mehr als nur neue Geschmäcker. Die Kampagne spricht gezielt jene an, die das Unternehmen als kulturelles Phänomen erleben – und ihre internationalen Entdeckungen in sozialen Netzwerken teilen.

„McDonald’s ist für alle da, egal wo auf der Welt man gerade ist – und mit dieser Aktion feiern wir die gemeinsamen Momente, die unsere Fans weltweit verbinden.“

…erklärt Managing Direktorin Ellen Staudenmayer bei der Präsentation in unmittelbarer Nähe zum geheimnisvollen Container.

Auch Marketingchefin Reka Vass betont den Trend hinter der Aktion: „Food FOMO ist real – und die Neugier auf internationale Taste-Highlights riesig.“

Auflösung steht kurz bevor

Was es jedoch konkret mit dem Container und dem Tresor am Hauptbahnhof auf sich hat, bleibt vorerst geheim. Klar ist nur: Die finale Enthüllung erfolgt am 21. April.

Bis dahin heißt es für Neugierige: Augen offen halten – vor Ort und auf Social Media. Denn dort sollen bereits erste Hinweise auftauchen.