Nicht jede Wunde erfordert einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus. Professionelle Wundversorgung kann auch im eigenen Zuhause erfolgen – ein Ansatz, den MedHome24 konsequent verfolgt. Behandelt werden sowohl akute Wunden nach Operationen als auch chronische Wundbilder wie Dekubitus, Ulcus cruris oder das diabetische Fußsyndrom. Entscheidend ist dabei eine individuell abgestimmte Pflege, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten entspricht.

Fachliches Know-how als Basis des Wundmanagements

Die Qualität der Wundversorgung hängt maßgeblich vom Fachwissen ab. Bei MedHome24 wird das Wundmanagement von der Gründerin Vasilica Beutl begleitet, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie spezialisierte Wundmanagerin. Ihre langjährige Erfahrung im Wiener Gesundheitswesen fließt in die Betreuung komplexer Wundsituationen ein. Moderne Wundauflagen, regelmäßige Fortbildungen und eine strukturierte Dokumentation unterstützen einen transparenten Heilungsverlauf.

Enge Abstimmung mit Ärzten und Angehörigen

Gerade in der häuslichen Pflege ist eine gute Zusammenarbeit entscheidend. Die Wundversorgung erfolgt in enger Abstimmung mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Auch Angehörige werden aktiv in den Pflegeprozess eingebunden und laufend informiert. Dieser koordinierte Ansatz trägt dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren und den Pflegealltag besser zu bewältigen.

Schulung der Betreuungskräfte für den Pflegealltag

Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts von MedHome24 ist die praxisnahe Schulung der eingesetzten Betreuungskräfte. Sie werden gezielt auf die Anforderungen der Wundversorgung vorbereitet und fachlich begleitet. So können Verbandwechsel, Hautpflege und präventive Maßnahmen auch im Alltag korrekt umgesetzt werden – ein zentraler Faktor für den langfristigen Behandlungserfolg.

Mehr Lebensqualität durch professionelle Pflege zu Hause

Ein gut organisiertes Wundmanagement in der häuslichen Pflege, wie es MedHome24 anbietet, ermöglicht vielen Betroffenen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Das wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus und entlastet zugleich die Angehörigen. Gerade in den Wintermonaten kann eine verlässliche Versorgung zu Hause dazu beitragen, zusätzliche Belastungen und unnötige Wege zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema Wundmanagement in der häuslichen Pflege finden Interessierte unter www.medhome24.at.