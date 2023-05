Mehr Seniorentage und Schlagermusik

Auch heuer sollte man unbedingt wieder sein Dirndl und die Lederhose aus dem Schrank holen – denn von 21. September bis 8. Oktober geht’s im Prater bei der Kaiser Wiesn zünftig zu.

Der „Wiesn-Kaiser“ Johnny Pittermann lud jetzt zum Bieranstich in die „Franz Joseph Bar“, um die diesjährigen Programm-Highlights zu verkünden: Die Besucher erwartet in drei Zelten, fünf Almen und dem riesigen Freigelände ausgelassene Party-Stimmung – mit tollen Live-Bands. Der Schlagernachmittag wurde erweitert und findet jetzt an zwei Tagen statt (26. 9. und 3. 10.), auch die Seniorentage werden ausgebaut und für die Kleinsten gibt es Spiel und Spaß auf der Kinder Wiesn. Tickets sichern: www.kaiserwiesn.at