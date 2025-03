Mein Wasser, mein Schatz – Aufruf zum Schulwettbewerb „Trinkpass 2025“

Seit 20 Jahren lädt das erfolgreiche Wasser-Schulprojekt „Trinkpass“ Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich dazu ein, sich auf kreative Weise mit der kostbaren Ressource Wasser auseinanderzusetzen. Dieses Jahr werden Schülerinnen und Schüler aufgefordert sind, ihren liebsten „Wasserschatz“ zu gestalten.

Wasserminister Norbert Totschnig ist es besonders wichtig, bereits Kinder und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren und zu begeistern. „Nur wenn wir unser Wasser schätzen und genug wissen, können wir einen Beitrag zum Schutz unseres Trinkwassers leisten, damit es in ausreichender Menge und bester Qualität erhalten bleibt. Jeder Beitrag zählt, vor allem wenn es im Sommer heiß und lange trocken ist. In unserem Trinkpass und auf unserer Jugendplattform „gen blue“ finden sich viele einfache und wertvolle Anregungen, was jede und jeder beitragen kann,“ so Wasserminister Norbert Totschnig anlässlich des Starts der Aktion „Trinkpass 2025“.

Trinkpass und der Wasserschatz

Der Trinkpass, greift über einen Kreativwettbewerb das Thema auf, indem die Schülerinnen und Schüler aufgefordert sind, ihren liebsten „Wasserschatz“ zu gestalten. Heuer kann erstmals in zwei Kategorien eingereicht werden – in der Kategorie Zeichnung oder Video. Darüber hinaus können die Kinder und Jugendlichen über eine Wassertrinktabelle eine Woche lang ihr Wassertrinkverhalten beobachten, reflektieren und verbessern. Lehrpersonen sind eingeladen, diese Aktion zu unterstützen und durchzuführen, um den bewussten Umgang mit Trinkwasser zu fördern und die Schülerinnen und Schüler für den Schutz unseres Wassers zu begeistern.

Teilnehmen und gewinnen

Teilnehmen können ganze Schulen, einzelne Klassen, Gruppen oder auch einzelne Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Unterrichtsfächer. Der Folder „Mein Trinkpass“ kann dabei kostenlos unter trinkpass@aqa.at angefordert bzw. auch als Download auf der Jugendwasserplattform des BML www.genblue.at heruntergeladen werden.

Die Trinkpässe werden kostenfrei in der benötigten Stückzahl an die Schulen verschickt. Einsendeschluss für die kreativen Beiträge ist der Weltumwelttag am 5. Juni 2025. Es winken – wie jedes Jahr – tolle Preise wie z.B. ein Erlebnistag in einem österreichischen Nationalpark.

Weitere Informationen unter: www.genblue.at