Der Meiselmarkt im 15. Bezirk ist ein Erfolgsprojekt: Als einziger Markt, der unter einem Dach stattfindet, ist er verkehrsgünstig gut erschlossen und sehr beliebt. Er kann auf ein vielfältiges Angebot verweisen, das für die Nahversorgung von Rudolfsheim-Fünfhaus wichtig ist. Einst war die Markthalle ja ein Wasserbehälter der ersten Wiener Hochquellenleitung.

Festliche Weihnachtsstimmung

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht stattete dem Markt in der Vorweihnachtszeit einen Besuch ab, der die Unternehmer in der festlich geschmückten Markthalle freute. Lichterketten und riesige Weihnachtskugeln sorgten für gemütliche Stimmung an diesem nasskalten Dezembertag. Die Halle ist sauber, die Toiletten saniert, ein Security-Team sorgt für die Einhaltung der Hausordnung.

Spezielles Programm

Bis Weihnachten gibt es jeden Freitag (13 bis 16 Uhr) und jeden Samstag (11 bis 15 Uhr) vor dem Libro Kinderschminken. In den Geschäften herrscht derzeit auch unter der Woche reges Treiben wie sonst nur an Samstagen. Dietmar Baurecht wurde bei seiner Tour von Centermanagerin Martina Wasserbauer und dem geschäftsführenden Gesellschafter Gerald Liebscher begleitet.

Nette Gespräche

Den Geschäftsleuten konnte Baurecht auch eine kleine Weihnachtsfreude überreichen. “Der Austausch mit der Bezirksbevölkerung und mit den Kaufleuten direkt vor Ort ist mir immer sehr wichtig, denn nicht jeder kann zu den Sprechstunden ins Amtshaus kommen,“ so der Bezirksvorsteher.