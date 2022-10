Meisterwerk für Cineasten: Cinema Speculation

Auf 400 Seiten präsentiert Filmemacher Quentin Tarantino in seinem neuen Buch „Cinema Speculation“ überraschende Erzählungen aus ­erster Hand über sein Leben als junger Mann in L. A. – ein Blick aufs Hollywood der Siebziger, so nah und doch so fern.

Erfolgsgeschichte

Tarantino himself schildert darin die ersten Jahre seiner Ursprungsstory. Das Buch ist zugleich Filmkritik, Filmtheorie, ein Meisterwerk der Reportage und eine wunderbare persönliche Geschichte, geschrieben mit dem ­einzigartigen Tonfall des ­Regisseurs, den man auch beim reinen Lesen eindeutig heraushört. Erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, übersetzt von Stephan Kleiner. Das Buch erschien im KiWi Verlag.