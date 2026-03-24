Ab 18 Uhr nimmt Michael Schottenberg das Publikum mit auf eine literarische Reise rund um den Globus. Unter dem Titel „Reisen ist Leben – Mit Schotti um die Welt“ liest der vielseitige Künstler aus seinen Werken.

Ob als Schauspieler, Regisseur oder Reiseschriftsteller – Schottenberg versteht es, Geschichten lebendig werden zu lassen. Seine Texte verbinden persönliche Erlebnisse mit kulturellen Einblicken und einer Prise Humor. Der Eintritt ist frei, allerdings gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Vorlesen als kleine Kraftquelle im Alltag

Der Vorlesetag erinnert daran, wie wertvoll das gemeinsame Lesen ist – gerade für Kinder und Jugendliche. Schon wenige Minuten täglich fördern Sprachgefühl, Konzentration und soziale Bindung.

In einer schnelllebigen Zeit wird das Vorlesen damit zu einem bewussten Gegenpol: ein Moment der Ruhe, der verbindet und inspiriert.

Ein Abend, der alle Sinne anspricht

Nach der Lesung lädt der Abend zum Verweilen ein: Besucherinnen und Besucher können Bücher erwerben und persönlich signieren lassen. Für den genussvollen Ausklang sorgt eine Verkostung der neuen Mozarthaus-Sekte aus der Sektkellerei Szigeti – ein prickelnder Abschluss zwischen Literatur und Lebensfreude.

Österreichischer Vorlesetag x Michael Schottenberg

Mozarthaus Viena

Domgasse 5, 1010 Wien

26. März 2026 um 18:00 Uhr

Eintritt: frei (mit Anmeldung gibt es ein Glas Sekt)