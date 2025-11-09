Hunde, Katzen und Kleintiere im TierQuarTier Wien haben auch 2025 ihre Wunschzettel geschrieben. Kuschelige Decken, Lieblingsspielzeug oder ein besonderer Snack – jedes Geschenk ist ein Zeichen von Zuwendung und Hoffnung. Die Weihnachtsaktion zeigt, dass die Tiere nicht vergessen sind und schenkt ihnen in dieser oft einsamen Zeit Wärme und Geborgenheit.

Wunschbäume bei Partnerunternehmen

Dank langjähriger Unterstützung von Das Futterhaus Korneuburg, Dehner Gerasdorf und Hornbach Wien Stadlau stehen auch heuer wieder festlich geschmückte Wunschbäume in den Märkten. Besucherinnen und Besucher können die Wunschzettel unserer Schützlinge abnehmen, das Geschenk im Markt hinterlegen und so einem Tier im TierQuarTier eine große Freude bereiten. Die Aktion ist unkompliziert, aber ihre Wirkung immens: Jedes kleine Geschenk vermittelt Liebe, Aufmerksamkeit und Hoffnung.

Neu: Wunschbaum jetzt auch für Unternehmen

Erstmals können Unternehmen, Organisationen und Geschäfte ihren eigenen Wunschbaum aufstellen – ob im Foyer, Verkaufsraum oder der Firmenzentrale. Mit den liebevoll gestalteten Wunschzetteln wird der Baum zu einem Ort der Begegnung, an dem Mitarbeitende und Kundinnen gemeinsam Tierherzen höherschlagen lassen. Materialien wie Wunschzettel und Anleitungen stehen online kostenlos zur Verfügung. So wird die Weihnachtszeit nicht nur festlich, sondern auch sinnstiftend: Zusammenhalt, soziales Engagement und Tierliebe verbinden sich zu einer herzerwärmenden Aktion.

Tierpatenschaft als besonderes Geschenk

Wer einem Tier auf ganz besondere Weise Freude bereiten möchte, kann eine Tierpatenschaft verschenken. Diese unterstützt das Tier langfristig und ist zugleich ein emotionales Geschenk für Tierfreundinnen und Tierfreunde. „Die große Beteiligung an unserer Weihnachtsaktion zeigt, wie wichtig vielen Menschen das Tierwohl ist“, sagt Thomas Benda vom TierQuarTier Wien. Die Patenschaft ermöglicht nicht nur langfristige Hilfe, sondern stärkt auch das Bewusstsein für verantwortungsvollen Tierschutz.

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas und bietet Hunden, Katzen und Kleintieren ein Zuhause auf Zeit. Während ihres Aufenthalts erhalten die Tiere professionelle Pflege, medizinische Versorgung und viel Zuwendung, bis sie hoffentlich ihr eigenes, artgerechtes Für-immer-Zuhause finden. Mit der Weihnachtsaktion 2025 können Tierfreundinnen und Tierfreunde dazu beitragen, dass diese Tiere die kalte Jahreszeit warm und geborgen erleben.

Weitere Informationen zur Weihnachtsaktion und den Tierpatenschaften unter:

https://www.tierquartier.at