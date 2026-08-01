Schachmatt! Klubs treten in Penzing gegeneinander an

Schach begeistert seit Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt – und am 24. August steht der Denksport auch in Penzing im Mittelpunkt.

Im Haus Penzing laden die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien zum ersten Schachturnier der Klubs. Von 13 bis 17.30 Uhr treten schachbegeisterte Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Klubs in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. Dabei sind Konzentration, Taktik und ein kühler Kopf gefragt.

Spannende Partien und wertvolle Infos

„Das Turnier richtet sich an alle schachbegeisterten Spielerinnen, die ihr strategisches Können unter Beweis stellen möchten. Gleichzeitig sind auch interessierte Besucherinnen herzlich eingeladen, die Partien als Zuschauer*innen zu verfolgen“, lädt Direktorin Alina Julia Tarmann ein. Ob raffinierte Eröffnungen, überraschende Spielzüge oder packende Endspiele – Schachfans dürfen sich auf spannende Begegnungen freuen.

Neben dem sportlichen Wettbewerb gibt es auch informative Angebote: Die Community Nurses sowie der Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien stehen mit Infoständen bereit und informieren über Gesundheitsthemen sowie Unterstützungsangebote für ältere Menschen.

Wer selbst am Turnier teilnehmen oder sich näher informieren möchte, findet alle Details und die Anmeldemöglichkeiten auf der Website der Häuser zum Leben.