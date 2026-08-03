Rapid lädt zum großen Familienfest in den Prater

Der Wurstelprater steht heute, am 3. August ganz im Zeichen des SK Rapid. Beim Rapid-Tag warten auf junge Fans, Greenies und Familien Spiel, Spaß sowie Autogramme der grün-weißen Stars.

Prater im Rapid-Fieber

Wenn sich der Wurstelprater am 3. August grün-weiß färbt, ist es wieder Zeit für den beliebten Rapid-Tag. Gemeinsam mit dem Wiener Praterverband lädt der SK Rapid alle jungen Fans, insbesondere die Greenies, zu einem abwechslungsreichen Ferientag ein. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher am Riesenradplatz ein buntes Programm mit zahlreichen Aktionen.

Attraktionen und Gewinne

Direkt vor dem Wiener Riesenrad befindet sich heuer der zentrale Rapid-Stand. Greenie-Mitglieder können sich dort Gutscheine für vergünstigte Fahrten bei verschiedenen Praterbetrieben sichern. Außerdem gibt es einen Sammelpass, der beim Besuch ausgewählter Attraktionen ausgefüllt werden kann. Wer fleißig sammelt, hat die Chance auf tolle Preise.

Stars zum Anfassen

Ein besonderes Highlight sind die Autogrammstunden mit Spielerinnen und Spielern des SK Rapid. Tina Charwat (14.30 Uhr), Ercan Kara (15 Uhr), Linda Mittermair (15.30 Uhr), Yusuf Demir (16 Uhr) und Petter Nosa Dahl (17 Uhr) nehmen sich Zeit für ihre Fans. Eingeladen sind nicht nur Greenies, sondern alle interessierten Kinder und ihre Begleitpersonen. So verspricht der Rapid-Tag einen unterhaltsamen Ferientag für die ganze Familie.