3. Bezirk, Landstraße – nur ein paar Schritte von Wien Mitte entfernt, öffnete jüngst Mio am Stadtpark seine Tore: die zweite Filiale der mittlerweile legendären Pizzeria, die bereits im Donauzentrum (Mio im Donauzentrum) Treffpunkt für Liebhaber original neapolitanischer Pizza ist. Nachdem das erste Lokal seit 2022 Wienerinnen und Wiener mit italienischem Lebensgefühl verwöhnt hat, setzt das Team rund um Inhaber Jakob Baran jetzt noch auf eine weitere Genuss-Adresse, die so frisch ist wie der Teig, der hier täglich in den Steinofen wandert.

Neapel am Stadtpark: Was das Mio besonders macht

Eine echte neapolitanische Pizza aus ist Kult – und Kunst. Der Boden bleibt außen leicht knusprig, innen herrlich weich und luftig, der Rand (“cornicione”) hoch, aromatisch und voller Charakter. Der formvollendete Pizza-Genuss entsteht durch Zeit, Technik und Zutaten erster Güte. Der Teig darf rund 48 Stunden reifen, bevor er bei Flammtemperaturen in wenigen Minuten im Steinofen gebacken wird. Dazu kommen sonnengereifte Tomaten, cremiger Fior di Latte oder Mozzarella di Bufala und ein Hauch Basilikum.

Beim Mio am Stadtpark wird dieser Anspruch auf höchstem Niveau gelebt. Klassische Antipasti wie Bruschette oder Caprese stimmen auf den Hauptakt ein, Pasta und Panuozzi aus neapolitanischem Pizzateig ergänzen die Karte, und zum Dessert versüßen Tiramisù oder Pizza mit Nutella den Abend.

Mio am Stadtpark bereichert die Wiener Pizzeria‑Landschaft in hohem Maß. Wer sich bei einem „Un tavolo, per favore!“ in die herzliche Atmosphäre des Lokals setzt, spürt sofort, dass sich hier Küche mit Seele und Handwerk mit Leidenschaft verbindet.

Europameister am Ofen: Pizza-Maestro Antonio Arino

Hinter der perfekten Pizza steht ein Name, der in Kennerkreisen mittlerweile Legendenstatus genießt: Antonio Arino. Der 38‑jährige Pizzaiolo wurde bei der „2nd European Pizza Excellence Germany“ in Hamburg Europameister im Pizzabacken. Bei Mio landen nicht nur einfach italienische Zutaten, sondern echte Kunst auf dem Teller.

Arino hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Nach einer klassischen Ausbildung an der Hotelfachschule und zahlreichen Stationen in der italienischen Küche perfektionierte er seine Technik an einer der bedeutendsten Kochschulen Europas. Sein Credo? Tradition und Moderne verbinden, ohne Kompromisse bei Qualität oder Geschmack einzugehen. Und das schmeckt man in jedem Stück Pizza. Am Ende sitzt man mit einem Lächeln da: voller Wohlgefühl, Genuss – und dem Duft Süditaliens in der Nase.

www.miovienna.at

@mio.vienna