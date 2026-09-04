Volkshilfe setzt ein Zeichen gegen Kinderarmut

Mit der neuen Begegnungsinitiative „MITEINANDER.WIRKT.“ macht die Volkshilfe auf Kinderarmut aufmerksam. Der Auftakt findet am 16. September im Wiener Resselpark statt.

Hilfe sichtbar machen

395.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Dennoch bleibt Kinderarmut häufig unsichtbar. Mit „MITEINANDER.WIRKT.“ möchte die Volkshilfe das Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und gleichzeitig konkrete Unterstützung ermöglichen.

Herzstück der Initiative ist ein langer Tisch im öffentlichen Raum. Er soll Menschen zusammenbringen, Begegnungen schaffen und zum Austausch über die Lebensrealität armutsbetroffener Familien einladen.

Erich Fenninger | ©Ayham Yossef

„Mit MITEINANDER.WIRKT. öffnen wir unsere Türen, nicht in einem Gebäude, sondern im öffentlichen Raum.“

…erklärt Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger. Gemeinsam wolle man ein sichtbares Zeichen gegen Kinderarmut setzen.

Treffpunkt Resselpark

Das Auftaktevent steigt am 16. September von 14.30 bis 19.30 Uhr im Resselpark am Karlsplatz. Interessierte, Spender und Unterstützer können mit Vertretern der Volkshilfe ins Gespräch kommen, neue Menschen kennenlernen oder einfach einen gemütlichen Nachmittag mitten in Wien verbringen.

Foodtrucks servieren herzhafte, vegane und süße Köstlichkeiten. Ein Teil der Einnahmen sowie freiwillige Spenden kommen den Sozialprojekten der Volkshilfe für armutsbetroffene Kinder und Familien in Österreich zugute.

Lesung und Genuss

Um 15 Uhr begrüßt Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger die Gäste. Um 15.30 Uhr folgt eine Lesung mit Autor Omar Khir Alanam. Ab 16 Uhr heißt es „Frag’ die Oma“: Renate Kaufmann bringt dabei Genuss und gute Gespräche an den langen Volkshilfe-Tisch.

Weitere Informationen gibt es unter volkshilfe.at.