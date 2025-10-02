Als Bewohner:in weiß man am besten, wie man das Grätzl aufwerten kann – daher können sich alle Wied­n­er:in­nen auch dieses Jahr wieder am ­Mitmach-Budget beteiligen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass das Interesse in der Bevölkerung groß ist, selbst Wünsche und Ideen einzubringen. Mehr als 50 Vorschläge erreichten den Bezirk – dabei ging es vorwiegend um Spielplätze, Kulturveranstaltungen für Kinder und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Man sollte sich also besser auch heuer die Chance nicht entgehen lassen – das weiß auch Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl und motiviert zum Mitmachen: „Das Mitmach-Budget bietet eine tolle Möglichkeit, den Bezirk selbst mitzugestalten. Wir werden aus diesem Grund an verschiedenen Orten im Bezirk für Gespräche zur Verfügung stehen, um über das Bezirksbudget, zukünftige Projekte und eigene Ideen zu sprechen.“

Termine & Online-Beteiligung

Die Verbesserungsvorschläge können an folgenden Terminen vor Ort eingebracht werden:

8. Oktober, 16–18 Uhr, St.-Elisabeth-Platz

14. Oktober, 16–18 Uhr, Mozartplatz

17. Oktober, 16–18 Uhr, Alois-Drasche-Park 1

Es ist aber auch möglich, online mitzumachen: wieden.wien.gv.at