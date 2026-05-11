Während der Ferienmonate wird sich Breitensee komplett verändern. Ohne Autolärm, ohne Verkehr, ohne Hupen. Das dicht bebaute Grätzl Breitensee rund um die große Pfarrkirche wird vom Bezirk autofrei gemacht. Am Laurentiusplatz soll gespielt, gegärtnert und gemeinsam der Alltag genossen werden.

Das wird nicht alle freuen

Viele Anrainer und Kinder werden sich freuen, so die Erfahrung aus den ersten beiden Jahren. Denn nicht jeder hat einen Balkon oder Garten zu Hause. In den zwei Sommermonaten braucht man nur vor die Türe gehen und kann den Laurentiusplatz als öffentlichen “Spielplatz” oder Park benützen. Manche Autofahrer freilich werden sich nicht freuen – sie müssen mit Umleitungen rechnen.

Was alles geboten wird

Geboten wird am autofreien Laurentiusplatz jedenfalls:

• Sitzgelegenheiten und Begegnungszonen für alle Altersgruppen.

• Eine kleine „Seebühne“ für kulturelle Beiträge und Nachbarschaftsveranstaltungen.

• Pflanzbeete und Hochbeete, die von der Initiative “Laurentiusplatz.Machen” genutzt werden.

• Eine seit Jahren etablierte Bücherzelle als Treff- und Tauschpunkt.

Bezirk unterstützt das Projekt

„Der Laurentiusplatz zeigt, wie öffentlicher Raum belebt wird und ein Ort der Begegnung, des Austausches und des gemeinsamen Gestaltens ist. Gerade in dicht verbauten Grätzl sind solche Räume als erweitertes Wohnzimmer wichtig für die Lebensqualität und das Miteinander“, freut sich Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Bespielt wird der autofreie Sommer von der Initiative “Laurentiusplatz.Machen”, die sich über helfende Hände freut.

Online-Infos: Laurentiusplatz.Machen