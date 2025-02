Mödling: Klangbogen-Festival zum 25-jährigen Jubiläum

Im Rahmen des diesjährigen Jubiläumsjahrs „150 Jahre Stadt Mödling“ feiert auch der Klangbogen Mödling. Vom 6. bis 8. März stehen anlässlich des 25 Jahr-Jubiläums des Klangbogen zahlreiche musikalische Leckerbissen im Theresiensaal (Maria Theresien-Gasse 18) auf dem Programm.

Am 25. Jänner 2000 fand das erste Konzert mit Julia Stemberger und den Vienna Flautists im Stadttheater Mödling statt. Seither hat sich die Konzertreihe des Kulturreferates der Stadtgemeinde Mödling im Kulturgeschehen unserer Stadt etabliert und sorgte für zahlreiche unvergessliche Momente und musikalische Highlights.

Intendantin Annegret Bauerle: „Unsere Intention war es dabei immer, ein abwechslungsreiches Programm quer durch alle Musikrichtungen zu bieten und nur die besten Musiker nach Mödling zu holen.“

Die Festival-Konzerte im Überblick:

Donnerstag, 6. März, 19.30 Uhr: BartolomeyBittmann

In ihrem neuen Programm „Best of BB“ setzen BartolomeyBittmann den Fokus auf die Essenz ihres -bisherigen kompositorischen Schaffens. Die musikalische Bandbreite von „Best of BB“ erstreckt sich von wuchtigen Rock-Riffs und virtuos rasenden unisono Passagen, bis hin zu intimen Grooves und einfühlsamen Kantilenen.

Freitag, 7. März, 15 Uhr: Kinder-Klangbogen Mödling mit Marko Simsa

Marko und Sebastian Simsa präsentieren “Der kleine Bär und das Zirkusfest”, ein Theaterstück mit viel Musik. Nach dem gleichnamigen, im Annette Betz-Verlag erschienenen Bilderbuch.

Freitag, 7. März, 16.15 Uhr: Kinder-Klangbogen Mödling mit Anna & Johannes

Anna Dirnberger und Johannes Bohun laden zur Groove Celebration für die ganze Familie.

Freitag, 7. März, 19.30 Uhr: Klangbogen Friends & Next Generation

Zu hören sind Monika Stadler, Sybille von Both, Friederike von Krosigk, Annegret Bauerle, Cansu Özdamar und Benjamin Zumpfe sowie In Embers mit Anna Dirnberger und Johannes Bohun.

Samstag, 8. März, 19.30 Uhr: Erika Pluhar & Monika Stadler

Erika Pluhar liest aus ihren eigenen Texten über Kultur, Politik und Leben – Essays, Reden, Artikel und Statements aus den letzten 20 Jahren mit Beiträgen zur weiblichen Befindlichkeit auf Erden. Begleitet wird sie von Monika Stadler an der Harfe.

Karten: Kulturreferat Mödling, Pfarrgasse 9, 02236 400 103; kultur@moedling.at.

Theresiensaal, Maria Theresien-Gasse 18