Wo einst Wolfgang Amadeus Mozart selbst komponierte, öffnet sich ein Fenster in seine kreative Hochphase. Die Sonderführung im Mozarthaus Vienna beleuchtet nicht nur die Entstehung von „Le Nozze di Figaro“, sondern auch Mozarts Leben dahinter – nahbar, spannend und überraschend aktuell.

Auf den Spuren des Meisterwerks „Figaro“

Am 1. Mai 1786 feierte „Le Nozze di Figaro“ Premiere, ein Werk, das Musikgeschichte schrieb. Die Oper entstand in jener Wohnung, die als einzige Wiener Residenz Mozarts erhalten blieb. Die Sonderführung gibt Einblick in jene Räume, in denen Ideen zu Noten wurden. Sie macht nachvollziehbar, wie eng Leben und Werk miteinander verwoben waren.

Besucher erfahren, wie Mozart arbeitete und welche gesellschaftlichen Umbrüche sich in „Le Nozze di Figaro“ widerspiegeln. Die Führung verbindet historische Fakten mit lebendigen Erzählungen.

Erlebnis nach klassischen Museumszeiten

Das Mozarthaus Vienna bietet zwei Führungs-Termine an: um 17.30 Uhr auf Englisch sowie um 19 Uhr auf Deutsch – letzterer exklusiv nach den regulären Öffnungszeiten. Die besondere Abendstimmung verleiht dem Rundgang zusätzliche Intensität.

Das Museum selbst gilt als einer der bedeutendsten Mozart-Orte weltweit. Auf drei Ebenen entfaltet sich ein vielschichtiges Bild vom Schaffen des Musikgenies: von persönlichen Einblicken bis hin zu großen Kompositionen. Dass ausgerechnet hier Meisterwerke wie der „Figaro“ entstanden, macht den Besuch zu einer authentischen Begegnung mit Musikgeschichte.

Kulturinteressierte und Fans des großen Komponisten finden in dieser Sonderführung eine informative wie fesselnde Gelegenheit, Mozart neu für sich zu entdecken.

Freitag, 24. April 2026

Dauer: ca. 60 Minuten

17 Uhr (englisch): 3 Euro zzgl. zum Eintrittspreis

19 Uhr (deutsch): 5 Euro zzgl. zum Eintrittspreis (exklusiv nach Öffnungszeiten)

mozarthausvienna.at