Wenn zwei der bekanntesten Musical-Stars des Landes gemeinsam auftreten, ist Gänsehaut garantiert. In diesem besonderen Unplugged-Konzert präsentieren Missy May und Lukas Perman eine Auswahl ihrer persönlichen Highlights aus weltberühmten Musicals. Mit dabei sind Klassiker aus Produktionen wie Tanz der Vampire, Elisabeth, I Am from Austria oder Les Misérables – ein musikalischer Streifzug durch die schönsten Momente der Musicalgeschichte.

Begleitet werden die beiden von Ronald Sedlazcek am Piano und Felix Reischl an der Gitarre. Das reduzierte Setup sorgt für ein besonders intensives Klangerlebnis – perfekt für alle, die Musik in ihrer pursten Form genießen möchten.

Zwei Karrieren, eine Leidenschaft

Missy May begeistert seit Jahren mit ihrer Vielseitigkeit: Erste Erfolge feierte sie in der österreichischen Popszene, mittlerweile ist sie eine feste Größe auf den Musicalbühnen des Landes. Auch im Fernsehen ist sie präsent – etwa als Siegerin von Dancing Stars 2023. Darüber hinaus kennt man sie als Moderatorin und Podcast-Stimme.

Lukas Perman wiederum blickt auf eine beeindruckende, über 20-jährige Karriere zurück. Ob Volksoper, Raimund Theater oder Seefestspiele Mörbisch – der gebürtige Musicalstar ist aus der heimischen Kulturszene nicht wegzudenken. Vielen ist er zudem aus TV-Formaten wie Starmania oder Dancing Stars bekannt. Mit seiner Produktionsfirma bringt er außerdem internationale Musik- und Konzertproduktionen auf die Bühne.

Mitmachen und gewinnen!

Für alle Musicalfans gibt es jetzt einen besonderen Anreiz: Wir verlosen 2 x 2 Karten für “Musical Unplugged” am 29. April im Wiener Metropol.