Musikalische Ostern in der Wiener Innenstadt

Das Osterfest ist das wichtigste und bedeutendste Fest des Christentums. Hier gedenken Christen weltweit der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu.

In den katholischen Kirchen der Innenstadt werden die Feierlichkeiten mit musikalisch festlich gestalteten Gottesdiensten gestaltet. Für die Musikerinnen und Musiker handelt es sich dabei um einen wahrlich „österlichen Großeinsatz“.

Musik im Gottesdienst

So auch Domkappelmeister Markus Landerer. Der Musiker ist von Palmsonntag bis Ostermontag rund 45 Stunden im Stephansdom im Einsatz. „Die Musik spielt in der Karwoche eine ganz besondere Rolle in den Gottesdiensten. Weil ja Orgeln und Glocken nach dem Gloria-Gesang am Gründonnerstag bis zum Gloria der Osternacht schweigen, sind die Liturgien der drei heiligen Tage von ganz tief berührender a-capella-Chormusik geprägt.“

Osternacht, 08.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 21:00 Uhr:Werke von Johann Sebastian Bach, William Byrd und Tomás Luis de Victoria. Es musizieren das Vokalensemble der Jesuitenkirche, Zuzanna Mika an der Orgel unter der Leitung von Matthias Spielvogel.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 20:00 Uhr: Festmusik für Trompete und Orgel. Es musizieren Severin Praßl-Wisiak als Kantor, Gernot Kahofer an der Trompete und Robert Kovács an der Orgel.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 21:00 Uhr:Festliche Musik zur Osternacht u.a. mit Werken von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Michael Haller. Es musizieren das Vokalensemble St. Stephan, Domorganist Ernst Wally und die Wiener Dombläser unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Ostersonntag, 09.04.2023

Jesuitenkirche (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien) 10:30 Uhr:Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Anton Heiller. Es musizieren die Chorvereinigung St. Augustin, Zuzanna Mika an der Orgel, Leitung: Andreas Pixner.

Augustinerkirche (Josefsplatz 4, 1010 Wien) 11:00 Uhr: Franz Schuberts Große Messe in Es-Dur. Es musizieren Chor und Orchester von St. Augustin, Robert Kovács an der Orgel und Peter Tiefengraber als Dirigent.

Peterskirche (Petersplatz 1, 1010 Wien) 11:15 Uhr: LateinischesHochamt. Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Es singt der Chor von St. Peter, Leitung Viktor Mitrevski.

Domkirche St. Stephan (Stephansplatz, 1010 Wien) 10:15 Uhr:Dank-Messe von Gottfried von Preyer. Es musizieren der Wiener Domchor, das Wiener Domorchester und Domorganist Konstantin Reymaier unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer. Der Gottesdienst wird auf Radio klassik Stephansdom übertragen.

Ostermontag, 10.04.2023