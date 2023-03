Alma Mahler-Werfel fasziniert bis heute als Femme Fatale, Muse und Gattin großer Künstler, aber auch als Komponistin eigener Werke. Das Stück „Alma Mahler-Werfel. Die Lust zu brennen.“ geht ihrem Leben zwischen Selbstaufgabe und Selbstbehauptung auf den Grund.

Die Schauspielerin und Schriftstellerin Paula Kühn portraitiert Alma Mahler-Werfel in ihrem Regiedebüt von ihrer persönlichsten Seite: Sie verführt und lässt sich verführen, inspiriert und sucht Inspiration, zeigt sich verletzlich und verletzt andere. „Dass Alma sich zwischen ihren Rollen als Mutter, Geliebte und Künstlerin beinahe aufreibt, ist ein Umstand, den gerade Frauen auch heute noch gut nachempfinden können”, so die Schauspielerin und Vereinsgründerin Gina Christof, die Alma in jungen Jahren verkörpert. Almas Männer, Weggefährten und Liebhaber werden in wechselnden Rollen von Felix Krasser und Michael Glantschnig dargestellt. Die Sopranistin Viktoria Scharinger gibt als resümierende, ältere Alma ihr Schauspieldebüt und wird zudem, gemeinsam mit der mehrfach ausgezeichneten Violinistin Dominika Witowicz, stimmungsvolle Kompositionen von Alma und Gustav Mahler live zum Besten geben. Musik ist nicht nur ein zentraler Bestandteil von Almas Leben, sondern auch von dieser Inszenierung: Durch das enge Verweben von Schauspiel, Gesang und Geige wird eine ganz neue Form des Musiktheaters geschaffen, die sich von den bisherigen Bearbeitungen des „Alma“-Stoffes abhebt.

Dieses Kreieren und Erforschen von neuen theatralen Ausdrucksmöglichkeiten ist ein wichtiges Anliegen des 2020 von den jungen Schauspielerinnen Gina Christof und Paula Kühn gegründeten Lichtzeit.Ensembles. Neben „Alma Mahler-Werfel. Die Lust zu brennen.“ wurde 2022 „Romy Schneider. Im Leben alles / Im Film nichts.“ erfolgreich zur Aufführung gebracht.

Aufgrund positiven Resonanz nach der Premiere im Herbst 2021, gibt es nun zwei Zusatzvorstellungen: Am 15. April um 19:30 Uhr im Ateliertheater Wien und am 22. April zur gleichen Uhrzeit in der Galerie Eichgraben.

„Alma Mahler-Werfel – Die Lust zu brennen“ im Ateliertheater Wien

Schauspiel: Gina Christof, Felix Krasser, Michael Glantschnig, Viktoria Scharinger

Musik: Viktoria Scharinger, Dominika Witowicz

Mit Liedern von Alma Mahler-Werfel und Gustav Mahler

Tickets ab € 18,.-