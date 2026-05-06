Der Muttertag am 10. Mai zählt traditionell zu den wichtigsten Kaufanlässen im Frühjahr und sorgt auch heuer wieder für volle Kassen im Wiener Handel. Laut aktueller Erhebung planen rund 63 Prozent der Wienerinnen und Wiener, jemanden zu beschenken. Im Schnitt werden dabei 64 Euro pro Person ausgegeben – etwas mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt ergibt sich daraus ein beachtliches Umsatzvolumen von rund 65 Millionen Euro.

Klassiker bleiben gefragt

Beschenkt wird in erster Linie die eigene Mutter (80 Prozent), gefolgt von Partnerinnen (22 Prozent) und Schwiegermüttern (14 Prozent). Besonders beliebt sind dabei nach wie vor klassische Geschenke: Blumen und Pflanzen führen mit 52 Prozent klar die Liste an. Dahinter folgen Süßwaren (31 Prozent) sowie Restaurantbesuche (22 Prozent). Auch Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen (20 Prozent) und Wellnessangebote (14 Prozent) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Impuls für Handel und Gastronomie

Der Muttertag bringt nicht nur Freude in die Familien, sondern wirkt sich auch positiv auf die Wiener Wirtschaft aus.

„Wir rechnen heuer mit einem guten Muttertagsgeschäft. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten lassen sich viele diesen Anlass nicht nehmen und zeigen sich großzügig.“

…heißt es aus dem Handel. Besonders die Einkaufsstraßen und Grätzl profitieren von der erhöhten Kundenfrequenz. Auch die Gastronomie darf sich über zusätzliche Gäste freuen.

Auffällig ist zudem ein Trend hin zu gemeinsamen Erlebnissen: Immer mehr Wienerinnen und Wiener setzen auf Zeit statt materielle Geschenke – etwa bei Restaurantbesuchen oder gemeinsamen Aktivitäten.

Last-Minute-Shopping dominiert

Aus wirtschaftlicher Sicht besonders relevant: Der Großteil der Einkäufe erfolgt kurzfristig. Rund 80 Prozent besorgen ihre Geschenke erst in der Woche vor dem Muttertag oder sogar am Feiertag selbst. Dabei bleibt der stationäre Handel die erste Anlaufstelle – 87 Prozent kaufen vor Ort ein. Dennoch gewinnt der Onlinehandel an Bedeutung: 35 Prozent der Schenkenden nutzen zumindest teilweise auch digitale Angebote.

Die Wiener Geschäfte setzen gerade in dieser Phase auf persönliche Beratung und ein vielfältiges Sortiment, um auch kurzfristige Käuferinnen und Käufer zu überzeugen.