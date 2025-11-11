Das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten sollte ein Anlass zur Freude und nicht mit zusätzlichen Sorgen verbunden sein – doch für immer mehr Menschen in Österreich ist genau das der Fall. Um armutsbetroffene Personen zu unterstützen und ihnen ein glückliches Weihnachten zu ermöglichen, setzen der Lagerraumanbieter MyPlace SelfStorage und Die Tafel Österreich auch in dieser Vorweihnachtszeit auf sozialen Zusammenhalt und sammeln Sachspenden für bedürftige Menschen. In der Zeit vom 3. November bis einschließlich 12. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten von MyPlace (wochentags von 8:30 bis 17:30 Uhr und samstags 9 bis 13:00 Uhr) werden in allen Wiener MyPlace-Filialen Spenden angenommen und dort in einem „Spendenabteil“ gelagert.

Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden noch vor Weihnachten an die von der Tafel Österreich belieferten ca. 160 sozialen Einrichtungen mit mehr als 75.000 armutsbetroffenen Menschen ausgegeben. MyPlace SelfStorage führt die Spendenaktion bereits seit 2010 mit den lokalen Tafelorganisationen in allen Städten durch, in denen MyPlace vertreten ist. Darüber hinaus stellt das Unternehmen den örtlichen Tafeln das ganze Jahr über kostenfreie Lagerräume zur Verfügung.

Alle weiteren Infos und die Abgabestellen finden sich unter tafel-oesterreich.at