Empörung in Floridsdorf! Dass russische Staatsfernsehen Rossija 1, eine der gefürchtetsten Medientrommeln des Kriegstreibers Wladimir Putin, interviewte Christian Klar, den Direktor der Franz-Jonas-Europaschule direkt in der Deublergasse. Dabei sollen angeblich Sätze wie „Kinder von Migranten haben keine Grundbildung, sie können weder lesen noch schreiben“ gefallen sein.

Klar dementiert

Klar selbst dementiert allerdings diese diskriminierenden Formulierungen. Fragt sich nur, warum der ehemalige stellvertretende ÖVP-Bezirksvorsteher, der für migrationskritische Äußerungen bekannt ist, überhaupt mit Vertreten dieses bekannten Propaganda-Apparats sprach – und das ohne Dolmetscher!

Ohne Einverständnis

Außerdem wurden dabei Schülerinnen und Schüler ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten gefilmt. Auch die Wiener Bildungs-Stadträtin Bettina Emmerling zeigte sich darüber empört. Immerhin: Als ÖVP-Vizeparteichef im 21. Bezirk trat Klar nach parteiinterner Kritik zurück.