Neuer Gemeindebau vor Fertigstellung

2019 kam es zu einer verheerenden Gasexplosion in einem Gemeindebau in der Preßgasse in Wien-Wieden. Das Gebäude wurde damals vollständig zerstört. Nun nähert sich der Neubau seiner Fertigstellung, die Wohnungsvergabe startete bereits.

Insgesamt besteht der Bau aus 33 Wohnungen. Rund 15 Altmieter haben angekündigt, in die Preßgasse zurückkehren zu wollen, sie können im Neubau eine Bleibe zu den gleichen Konditionen wie früher erhalten. Die übrigen Wohnungen kommen jetzt zur Vergabe.

Gaal: Ö ko logischer Vorzeige-Gemeindebau geht in die Zielgerade

„Die Geschichte des neuen Gemeindebaus in der Preßgasse beginnt mit einer unfassbaren Tragödie. Doch es kommt auch darauf an, was man aus so einer Situation macht. Es freut mich sehr, wenn ehemalige Mieter nun ihre neuen Wohnungen besichtigen und begeistert sind. Der neue Gemeindebau zeigt, wie leistbares Wohnen bei höchster Wohnqualität auch im innerstädtischen Bereich möglich ist“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaàl. Sie freut sich über den „klimafitten“ Gemeindebaus mit ökologisch nachhaltiger Energieversorgung, einer klimafreundliche Bauweise, Maßnahmen für hohe Wohnqualität auch in heißeren Sommern und nicht zuletzt zusätzlicher Entsiegelung im Innenhof.

Der vollständig dekarbonisierte Gemeindebau umfasst auf acht Geschoßen eine Gesamtwohnfläche von knapp 2.000 m². Die neue Wohnhausanlage wurde bereits mit den Prädikaten GREENPASS Silber sowie klima:aktiv ausgezeichnet. Der Bezug des Neubaus ist für Sommer 2023 geplant.

Informationen zur Wohnungsvergabe und für die Registrierung finden Sie hier: Wohnberatung

850 neue Wohnungen in vier Bezirken

Sechs weitere Gemeindebauten wurden bereits fertiggestellt. Mit dem Karlheinz-Hora-Hof (2. Bezirk), dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd (beide im 10. Bezirk), dem Wildgarten-Hof und Elisabeth-Schindler-Hof (12. Bezirk) sowie dem Gemeindebau in Neu Leopoldau (21. Bezirk) wurden bisher insgesamt 850 erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Gemeindewohnungen ihren Bewohner übergeben.