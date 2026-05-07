Das wird ein Hit in der Fußgängerzone Servitengasse bei der Kirche: Von 12 bis 19 Uhr geht’s am Samstag, 9. Mai, rund in der Servitengasse und der Grünentorgasse. Für Groß und Klein wird vieles geboten. Organisiert wird das Frühlingsfest von der IG Kaufleute Servitenviertel mit Unterstützung der Bezirksvorstehung Alsergrund und der Wirtschaftskammer.

Programm für alle

Bei freiem Eintritt wird Klein und Groß jede Menge geboten: Bei “G’schichten aus dem Servitenviertel” kann man das Grätzl und seine Menschen entdecken. Rund um die Marienstatue können in einer Lounge spannenden Geschichten gelauscht werden. Von persönlichen Schicksalen der Nachkriegszeit über Lifecoaching, Diskussionen rund um das Thema Bio bis zu zwei großartigen Sportjournalisten, die sich zum Thema Schach matchen – es ist für jeden was dabei.

Prickelndes Simultan-Schach

Einen sehr seltenen Höhepunkt gibt es von 14 bis 16 Uhr: Schach-Amateure können sich mit FIDE-Meister Anatol Vitouch beim Simultan-Schach messen. Dazu gibt es Unterhaltsames mit dem Glücksrad und Gewinnspielen sowie mit g’schmackigen Verkostungen (Xocolat, Bonne Maman, Lieber Bio).

Kinderbacken mit Joseph Brot

Auch Kindern wird einiges geboten: Kreativstationen, die Juvivo-Spielstraße, Backworkshops und ein großer Puppentruck laden zum Mitmachen ein. Auch Kinder-Workshops wartet: Kinderbacken mit Joseph Brot. Dazu gibt es allerlei Infos rund um Gesundheit in der WIG-Lounge und einen Nachbarschatz-Workshop.

Jazz und G’schmackiges

Musikalisch verwöhnen die „Jazzophoniker“ und feinste Gastronomie lädt zum Genuss ein – vom frisch gebratenen Burger über orientalische Spezialitäten bis zu köstlichen Crêpes und hausgemachtem Eis.

Mehr Infos: Frühlingsfest Servitenviertel