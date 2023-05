Nachbarschaftstag: Über 200 Events in Wien

Morgen (26. Mai) findet der diesjährige Nachbarschaftstag mit über 200 Veranstaltungen von zahlreichen Organisationen und Einzelinitiativen in ganz Wien statt. Den Auftakt dazu bildete das „Frühstück in Fünfhaus“.



Der Nachbarschaftstag fand erstmals 1999 in Paris statt und wird mittlerweile weltweit gefeiert. In Wien ist er eine Gemeinschaftsaktion vieler Organisationen, Institutionen und Einzelinitiativen mit dem Ziel, ein solidarisches und gutes Zusammenleben in der Stadt zu fördern. Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ gibt es auch heuer wieder viele Angeboten für ein lebendiges Miteinander: von Straßenfesten und Flohmärkten über Pflanzentauschbörsen und Bastelworkshops bis hin zu Picknicks und vielem mehr. Das gesamte Programm und weitere Informationen sind unter Nachbarschaftstag zu finden.

Auftakt-Aktion: „Frühstück in Fünfhaus“

Als Auftakt veranstalteten die Abteilung Integration und Diversität der Stadt und die Hilfswerk Nachbarschaftszentren ein „Frühstück in Fünfhaus“. Interessierte hatten die Möglichkeit, sich einen Überblick über das vielfältige Programm zu verschaffen. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht, Gemeinderätin Dolores Bakos und Nachbarschaftstag-Initiator sowie Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Josef Taucher eröffneten die Kick-off-Veranstaltung am Friedrichsplatz.

Bürgermeister Michael Ludwig hat den Ehrenschutz

„Wien ist die Stadt des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Nachbarschaftstag setzt auch heuer wieder mit einer Vielfalt an Veranstaltungen in allen Bezirken ein eindrucksvolles Zeichen, in der das Miteinander der Menschen im Vordergrund steht“, so Bürgermeister Michael Ludwig, der den Ehrenschutz übernimmt. „Alle Wiener sind herzlich eingeladen, sich an diesem spannenden Projekt zu beteiligen. Es bietet eine großartige Möglichkeit, die Nachbarschaft besser kennenzulernen“, sagt Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr. „Auf gute Nachbarschaft – nicht nur in Krisenzeiten“, freut sich auch Josef Taucher, der Initiator des Nachbarschaftstages.