Nadelöhr Westausfahrt: Umleitung kommt ab Juli

Wie bereits im Februar berichtet, wird die Sanierung der Westausfahrt diesen Sommer beginnen. Nun wurden die Pläne für das Megaprojekt bekannt: Die Vorbereitungsarbeiten beginnen bereits im April, bis in den Sommer 2024 soll die Westausfahrt wieder für den Verkehr freigegeben werden…

Rund 26.000 Fahrzeuge brettern tagtäglich stadtauswärts über die Westausfahrt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die Westeinfahrt umgeleitet. Die Umleitung startet ab 10. Juli 2023.

Arbeiten auf engsten Raum

Fahrzeuge werden ab 10. Juli stadtauswärts über die Westeinfahrt in Hietzing umgeleitet. Dazu wird dort ein Gegenverkehrsbereich ab der Hütteldorfer Brücke eingerichtet. Zwei Fahrstreifen stehen jeweils dem stadteinwärts bzw. stadtauswärts kommenden Verkehr zur Verfügung.

(C) MA29/Christian Fürthner: Christian Zant, Baustellenkoordinator der Stadt Wien und Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien

Die Sanierung soll „eine sichere Nutzung der Westausfahrt für die nächsten 20 Jahre gewährleisten“, so Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien. Gearbeitet wird unter anderem am Kragtragwerk Hütteldorf, an der Nikolai Hangbrücke sowie der Stützmauer Grünauerbach. In Summe wird eine Fläche von 12.400 m² auf einer Länge von rund 1.370 m instand gesetzt – und das auf engsten Raum zwischen Wienfluss und Bahnstrecke.

Die Umleitung im Detail

„Die Erfahrungen mit anderen Großbaustellen zeigen, dass die ersten Tage zwar herausfordernd sind, der Verkehr sich im Laufe der Zeit aber merkbar umorganisiert“, so Christian Zant, Baustellenkoordinator der Stadt Wien. „Wir empfehlen, die Spitzenzeiten, wenn möglich, zu vermeiden.“

Stadteinwärts

Wer in diesem Zeitraum von der Westeinfahrt, also stadteinwärts kommend, nach Penzing abbiegen möchte, muss dies vorher recht über die Auhofstraße tun. Von dort aus kommt man von der Brauhausbrücke und die Bergmillergasse nach Penzing. Außerdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, über die Guldenbrücke auf die Hadikgasse oder geradeaus in die Guldengasse fahren.

All jene, die stadteinwärts aus dem 14. Bezirk Richtung Zentrum unterwegs sind, können dies künftig nicht über die Bergmillergasse, Brauhausbrücke und links in die Wientalstraße. Hier ist ein großräumiges Ausweichen notwendig.

Stadtauswärts

Ab August 2023 wird zusätzlich eine Rechtsabbiegespur auf der Brauhausbrücke eingerichtet. Vom 14. Bezirk kommend kann man dann über die Bergmillergasse und die Brauhausbrücke aus der Stadt fahren. (Im Juli 2023 und Juni 2024 gibt es diese Rechtsabbiegespur baustellenbedingt nicht. Man muss dann großräumiger in Richtung Auhof ausweichen.)