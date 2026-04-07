Lebendige Stadt und grüner Erholungsraum, das gehört in Mariahilf zusammen. Doch im Grätzel rund um die U6-Station am Gumpendorfer Gürtel hatten Anrainer wiederholt mit unangenehmen Situationen im Fritz-Imhoff-Park zu kämpfen. Die Bezirksvorstehung greift nun durch – der Park wird nachts zugesperrt und erhält eine Umzäunung. Mit dieser Entscheidung entschärft man Lärm, Sicherheitsrisken und Vandalismus.

Erhoffte Entlastung für betroffene Anrainer

Der Fritz-Imhoff-Park lag in den vergangenen Jahren oft im Spannungsfeld zwischen Erholung und Belastung. Besonders im Umfeld der U6-Station berichteten Anrainer von nächtlichem Lärm, mutwilliger Beschädigung, Müllproblemen und Situationen, die das Sicherheitsgefühl minderten.

Eine Lösung kommt nun in Form eines rund 100 Meter langen Stahlgitterzauns. Durch eigene Sicherheitstore ist der Park nachts geschlossen und wird morgens wieder geöffnet. Eine private Sicherheitsfirma übernimmt diese Aufgabe im Auftrag des Bezirks. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher betont, dass sie die Sorgen der Mariahilfer hört und ernst nimmt und eine gangbare Lösung für alle im Bezirk damit gefunden ist.

Respektvolles Miteinander im Grätzel stärken

Die Maßnahme ist Teil eines ganzheitlichen Konzepts zur Verbesserung des Miteinanders im Viertel. Die Pergola wurde bereits im Herbst 2025 verkleinert, klassische Tisch-Bank-Kombinationen weichen im Im April/Mai 2026 flexibleren Einzelsesseln. Gleichzeitig entsteht dadurch ein neuer Spielbereich für Kinder, der bewusst einen positiven, familienfreundlichen Impuls setzt. Der nächtliche Verschluss ist keine Abschottung, sondern der Park ist dadurch künftig wieder als ein sicherer, sauberer und einladender Freiraum in Mariahilf nutzbar.

In den kommenden Wochen lädt der Bezirk zu einem Informationsabend ein, bei dem Stadt Wien, Polizei und Sucht- und Drogenkoordination das Maßnahmenpaket vorstellen und Fragen beantworten. Der Park wird damit als “grünes Wohnzimmereck” wieder zu einem Ort, an dem Spiel und Naherholung für alle Mariahilfer garantiert ist.

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