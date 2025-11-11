Am Samstag, dem 15. November 2025, verwandelt sich der Schlingermarkt in Floridsdorf in ein närrisches Treiben. Ab 10 Uhr sorgt die Percussion-Band Batala mit ihren mitreißenden Rhythmen für Stimmung, bevor um 11:11 Uhr der Höhepunkt folgt: Die Faschingsnärrin wird geweckt, und das neue Faschingsprinzenpaar tritt erstmals vor das Publikum.

Schlüsselübergabe und Gildenumzug

Traditionell darf dabei eines nicht fehlen: Die feierliche Schlüsselübergabe. Bezirksvorsteher Georg Papai und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil übergeben den symbolischen Schlüssel von Floridsdorf an das Prinzenpaar – und damit die närrische Regentschaft über den Bezirk. Anschließend zieht der Faschingsgildenumzug über den Markt und verbreitet buntes Treiben und gute Laune.

Mit dabei sind das Faschingszentrum Floridsdorf und die Jedlersdorfer Faschingsgilde, die für ausgelassene Stimmung und farbenfrohe Kostüme sorgen.

Musik, Tanz und Krapfen für alle

Neben brasilianischen Rhythmen erwarten die Besucher:innen musikalische Unterhaltung und eine ordentliche Portion Humor: Der „Lustige Hermann“ bringt das Publikum zum Lachen, während auf dem Markt weiter Musik erklingt.

Natürlich ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt – mit Punsch, Glühwein, Tee und frischen Krapfen. So kann niemand hungrig oder durstig bleiben, während bis 13 Uhr fröhlich gefeiert wird.

Fasching mit Geschichte

Wussten Sie, dass der Fasching seine Wurzeln in heidnischen Bräuchen hat? Ursprünglich war er eine Kultzeit, die sich im Laufe der Jahrhunderte zur fröhlichen Tanz- und Verkleidungszeit entwickelte. Das Wort „Fasching“ stammt aus dem 13. Jahrhundert und bedeutet „Fastenschank“ – der letzte Alkoholausschank vor der Fastenzeit.

Infos zum Fest

Wer noch mehr erfahren möchte, erreicht das Marktamts-Telefon unter 01/4000-8090. Weitere Informationen gibt es online auf www.marktamt.wien.at, auf Facebook unter Wiener Märkte und ihr Marktamt sowie auf Instagram unter @marktamt_wien.

Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag von 7:30 bis 21 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.