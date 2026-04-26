Ein ganz besonderer Runder im 7. Bezirk: Zu diesem Anlass gratulierte Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Isabelle Uhl persönlich der Jubilarin und besuchte sie in ihrer Wohnung. Eine große Freude.

Erfolgreiche Ärztin

Jensen war über viele Jahre als engagierte Kinderärztin tätig und führte ihre Ordination direkt in der Stiftgasse, wo sie bis heute lebt. Beruflich prägte sie zudem ihre Zeit als Primaria im damaligen „Steinhof“ (14. Bezirk). Sie hat eine Tochter, die sie regelmäßig unterstützt.

Geistige Frische

Auch mit 100 Jahren beeindruckt die Jubilarin durch ihre geistige Frische und große Neugier: Sie lebt weiterhin selbstständig, liest regelmäßig, verfolgt aktuelle Entwicklungen und ist vielseitig interessiert. Besonders im Gespräch zeigte sich ihre zugewandte und offene Art: Statt lange von sich zu erzählen, stellte sie viele Fragen und zeigte großes Interesse an ihrem Gegenüber.

Beeindruckend

„Es war beeindruckend zu sehen, wie interessiert Dr. Jensen ist und mit wie viel Aufmerksamkeit sie ihrem Gegenüber begegnet“, sagte Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Isabelle Uhl im Anschluss an den Besuch. Ein schönes Beispiel für ein erfülltes Leben im Herzen des Bezirks!