Den Donnerstag, 21. Mai, sollten sich junge Eltern gleich notieren. Denn die Gratis-Veranstaltung bietet einen kompakten Überblick über die Kinderbetreuung im 7. Bezirk und die Möglichkeit, direkt mit Experten und Einrichtungen ins Gespräch zu kommen.

Umfassendes Angebot

Vertreter der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe der Stadt) informieren über Beratungsangebote für Familien, etwa Familienzentren, sowie über Qualitätsstandards wie Kinderschutz und Inklusion. Die MA 10 (Kindergärten) gibt einen Überblick über Betreuungsplätze im Bezirk, das Anmeldeverfahren und über Fördermöglichkeiten.

Zahlreiche Info-Tische

Darüber hinaus präsentieren Kinderbetreuungseinrichtungen und Magistratsdienststellen ihre Inhalte auf Info-Tischen. Auch der Kinderbezirk Neubau mit seinen Indoorspiel- und Bewegungsräumen sowie dem Jahresprogramm mit Festen und Workshops wird vorgestellt. Im Anschluss an die Vorträge gibt es ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche.

Wichtiger Impuls

“Gerade in einem dicht bebauten, lebendigen Bezirk wie Neubau zeigen sich die vielen Seiten des Aufwachsens besonders deutlich – die schönen, bereichernden, aber auch die herausfordernden. Umso wichtiger ist es uns, Familien von Beginn an gut zu begleiten und verlässliche Orientierung zu geben”, betont Bezirkschef Markus Reiter. Kinderbeauftragte Rebekka Rom ergänzt: “Die Elementarbildung ist ein zentraler Baustein auf diesem Weg.”

Termin & Anmeldung

Donnerstag, 21. Mai 2026, 17:00 Uhr

Festsaal der Bezirksvorstehung Neubau (Hermanngasse 24–26, 1070 Wien)

Anmeldung per E-Mail an post@bv07.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000 07110.