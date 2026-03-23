Während Wien im Mai im Zeichen des Eurovision Song Contest steht, geht Neubau einen eigenen Weg. Der Bezirk lädt Musikerinnen und Musiker dazu ein, den Sound des Bezirks selbst zu gestalten und ihn live und unter freiem Himmel dem Publikum nahe zu bringen.

Für den 7., im 7., in 7 Minuten

Neubau steht seit jeher für kreative Energie und kulturelle Offenheit. Mit dem neuen Vision Song Contest unterstreicht der Bezirk seine Rolle als pulsierendes Kultur-Zentrum. Gesucht werden Songs, die diesen Spirit hörbar machen, Musikerinnen und Musiker aller Genres können noch bis 31. März 2026 ihre Beiträge einreichen und Teil dieses außergewöhnlichen Formats werden. Das Konzept ist bewusst kompakt gehalten. Jede Performance dauert maximal sieben Minuten. Aus allen Einsendungen wählt eine hochkarätige Jury 14 Acts aus, die live auftreten dürfen.

Open-Air-Konzerte mit ESC-Flair

Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler stehen im Mai auf Bühnen, die so typisch für Neubau sind wie seine kreative Szene: Parks, Plätze und charmante Innenhöfe werden zu Konzertlocations. Der Eintritt ist frei, Musik für alle, ganz im Sinne des Bezirks. An drei Abenden in der ESC-Woche entscheidet sich, wer das Publikum am meisten begeistert:

Vorrunde 1 am 11. Mai im Mizzi-Langer-Kauba-Park

Vorrunde 2 am 13. Mai im Innenhof des Hotel am Brillantengrund

Finale am 15. Mai am St.-Ulrichs-Platz

Durch die Abende führt Drag-Host Wolfgang Reinagl, ein Garant für Atmosphäre, Witz und Glamour. Neben Jurybewertungen spielt auch das Publikum eine zentrale Rolle, Applaus und Online-Voting fließen in die Entscheidung ein.

Für eine lebendige Musikszene

Neubau zählt zu den wichtigsten Musikstandorten Wiens mit Studios, Labels und kreativen Netzwerken, die weit über die Bezirksgrenzen hinaus wirken. Der Vision Song Contest macht diese Vielfalt sichtbar und gibt zugleich neuen Talenten eine Bühne. Initiatorin Isabelle Uhl sieht darin eine große Chance für Künstlerinnen und Künstler, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Bezirksvorsteher Markus Reiter betont den gesellschaftlichen Wert: Gerade in herausfordernden Zeiten brauche es Orte der Begegnung und positive Erlebnisse.

www.kulturbezirk-neubau.at/neubau-vision