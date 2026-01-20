Die gebürtige Retzerin Franziska Binner blickt auf mehr als ein Jahrhundert voller Geschichten zurück. Aufgewachsen in einer Weinbauerfamilie, führte ihr Weg später nach Neubau. Viele Jahre lang arbeitete sie dort in einer Schneiderei in der Lindegasse – ihre Wohnung befindet sich direkt gegenüber von ihrem ehemaligen Arbeitsplatz.

Starke Familienbande

Auch mit 103 Jahren lebt die zweifache Mutter noch in den eigenen vier Wänden, unterstützt von einer 24-Stunden-Pflege. Besonders schön: Im selben Haus wohnen auch ihr Sohn Erwin mit seiner Frau sowie weitere Familienmitglieder. Ein echtes Familienhaus, in dem Nähe und Zusammenhalt gelebt werden. Noch bis vor fünf Jahren stand die rüstige Dame selbst am Herd und kochte für die ganze Familie.

Ruhe und Gelassenheit zählen zu den Stärken von Franziska Binner – so meistert sie auch nach wie vor ihren Alltag. Mit viel Bescheidenheit erzählte die 103-Jährige außerdem, dass sie täglich nur fünf Tabletten benötigt. Dass sie weiterhin so gesund bleibt, wünschten der Jubilarin auch Bezirkschef Markus Reiter und Stellvertreterin Isabelle Uhl bei ihrem Geburtstagsbesuch. Wir schließen uns den Gratulationen an!