Die feierliche Eröffnung fand im Beisein von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner sowie Annemarie Ulbing, Geschäftsführerin des Wiener Vereins, statt. Beide betonten die Bedeutung eines niederschwelligen, regionalen Angebots für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen.

Starke regionale Verankerung im Fokus

Mit dem neuen Standort wird die regionale Präsenz gezielt ausgebaut. Die Verantwortlichen setzen dabei auf persönliche Beratung, kurze Wege und eine enge Verbindung zu den Menschen im Grätzl. Gerade in Zeiten der Trauer sei es besonders wichtig, rasch erreichbare und vertrauensvolle Ansprechpartner zu haben.

Individuelle Lösungen und einfühlsame Begleitung

Im Mittelpunkt der neuen Filiale stehen maßgeschneiderte Lösungen rund um Bestattung, Vorsorge und Abschiednahme. Neben organisatorischer Unterstützung wird besonderer Wert auf eine einfühlsame Begleitung gelegt. Ziel ist es, Angehörige in schwierigen Momenten bestmöglich zu entlasten und ihnen Orientierung zu bieten.

Mit diesem gemeinsamen Projekt schaffen Bestattung PAX, Bestattung Dewanger und der Wiener Verein eine zentrale Anlaufstelle in Penzing, die Beratung, Vorsorge und Unterstützung unter einem Dach vereint.