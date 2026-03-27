Kennst du das? Man sitzt gemütlich in der Bim, aber im Hinterkopf rattert die Frage: „Erwische ich zeitgerecht meine Anschlussverbindung?“ Die Wiener Linien schaffen nun Abhilfe und bringen eine praktische Unterstützung auf die Infoscreens ihrer Fahrzeuge. Die neuen Umsteigeanzeigen sorgen dafür, dass Fahrgäste schon vor dem Aussteigen wissen, welcher Anschluss sie erwartet. Praktisch, übersichtlich und bequem für alle, die im Wiener Öffi-Netz flott unterwegs sein wollen.

Infos in Echtzeit direkt über den Sitzreihen

Wer mit den Öffis durch Wien pendelt, weiß: Das Netz ist groß, die Umsteigemöglichkeiten zahlreich. An fast 3.700 Haltestellen kann man Bus, Bim und U-Bahn zum Weiterkommen nutzen – perfekt verknüpft, aber manchmal schwer zu überblicken. Nun wird es für Fahrgäste einfacher. In rund 500 Bussen und 130 Flexity-Straßenbahnen prangen zentral montierte Monitore, die rund 20 Sekunden vor der nächsten Haltestelle aufleuchten.

Darauf ist zu sehen, welche Linien dort abfahren, in wie vielen Minuten die nächste Anschlussverbindung kommt, wohin sie führt und ob sie barrierefrei zugänglich ist. Die Daten stammen in Echtzeit aus der Datenzentrale der Wiener Linien, also genau jener Schnittstelle, die auch die WienMobil-App versorgt.

Die neuen Umsteigeanzeigen sind ein weiterer Baustein, um den öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen und mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bim zu bewegen“,

ist Öffi-Stadträtin Ulli Sima überzeugt.

Praktisches Digital-„Helferlein“ für Fahrgäste

Weniger Rätselraten, mehr Durchblick und damit ein besseres Gefühl beim Umsteigen. Auch Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, unterstreicht den digitalen Fortschritt: „Die neuen Umsteigeanzeigen bieten noch besseren Komfort und sind ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung und technische Lösungen helfen, noch besser und schneller von A nach B zu kommen. So können wir den Fahrgastfluss noch reibungsloser abwickeln.“

Entwickelt wurde das System in der hausinternen Nachrichtentechnik und gemeinsam mit den Infoscreen-Experen. Der Rollout läuft bereits, bis spätestens 30. März sollen alle geeigneten Fahrzeuge ausgestattet sein. Danach heißt es für die Öffi-Fahrgäste: zurücklehnen, hinschauen und stressfrei weiterfahren.

www.wienerlinien.at