Neue Location für die Schülerhilfe im Bezirk

Die Schülerhilfe ­Simmering ist vom Standort am Simmeringer Platz, wo es „räumlich keine Kapazitäten mehr gab“, im 10. Jahr ihres Bestehens in ein neues, größeres und moderneres Geschäftslokal an der Simmeringer Hauptstraße 177–179 übersiedelt.

Die festliche Eröffnungsfeier ging am 21. März über die Bühne.

Positive Atmosphäre

„An unserer bewährten Lernförderung wird sich nichts ­ändern, die Schüler können sich jedoch auf neue Unterrichtsräume freuen, die für eine noch positivere Lernatmosphäre sorgen“, so Schülerhilfe-Inhaberin Sonja Himburg gegenüber dem Wiener Bezirksblatt. Und in der ­richtigen Umgebung lernt es sich gleich doppelt so gut.

„Auch am neuen Standort ­bieten wir mit unserem Team, bestehend aus kompetenten Nachhilfe­lehrern, Unter­stützung in allen gängigen Schul­arbeitsfächern an – von der Volksschule bis zur Matura. ­Insgesamt 30 gut ausgebildete Nachhilfelehrer betreuen derzeit rund 200 Schüler, die oft mehrmals pro Woche kommen. Weitere Infos: sonja.himburg@schuelerhilfe.com.