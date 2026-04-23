Simmering ist ein Bezirk, in dem man gerne lebt. Bald finden hier Wiener in ihren goldenen Jahren ein neues Daheim abseits ihres Zuhauses. Entsteht doch mit dem Haus Haidehof ein Haus zum Leben, das diesen Namen verdient. Das Besondere an dem Projekt ist der ganzheitliche Ansatz. Pflege, geförderter Wohnraum und Grätzlleben werden auf einem Areal zusammengebracht. „Die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze und moderner Infrastruktur ist eine zentrale Maßnahme, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. So können wir den Wienern auch künftig qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung bieten und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“, sagte Sozialstadtrat Peter Hacker bei einem Termin auf der zukünftigen Baustelle. Ergänzend fügt er hinzu: „Die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze und moderner Infrastruktur ist eine zentrale Maßnahme, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. So können wir den Wienern auch künftig qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung bieten und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“.

Mit dem Neubau entstehen zusätzliche Pflegeplätze, ergänzt durch vielfältige Gemeinschaftsflächen und Grätzl-Angebote. „Durch grün gestaltete Freiflächen, offen angelegte Plätze und einladende Begegnungsräume entstehen lebendige Grätzlzentren, die das Miteinander im Stadtteil fördern, den sozialen Zusammenhalt stärken und eine hohe Lebensqualität für alle Generationen bieten“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Mitten im Grätzl

Bewohner, Besucher und Mitarbeiter werden das zukünftige Pflegewohnhaus über einen begrünten, lebendigen Vorplatz an der Rhezakgasse betreten, der zum Ankommen und Verweilen einlädt. Durch das offen gestaltete Erdgeschoss öffnet sich der Blick zum Garten und zum neu entstehenden Grätzlpark. Eine große Gartenterrasse sowie der Platz zwischen Pflegewohnhaus und Wohnanlage laden zum gemeinsamen Verweilen und Austausch ein.

Zusätzliche Impulse für das Grätzl entstehen durch vorgesehene Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister und einen generationenübergreifenden Pensionistenklub für die Stadt Wien. Gemeinsam mit dem neuen Haus zum Leben entsteht auf dem Areal auch geförderter, leistbarer Wohnraum. „Damit gehen wir bewusst neue Wege. Wir denken Pflege, Wohnen und Nachbarschaft zusammen und schaffen damit ein zukunftsweisendes Modell für die Betreuung älterer Menschen in Wien“, betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

SOZIALBAU AG wird Neubau realisieren

Anders als bisher wird das Bauvorhaben nicht direkt von den Häusern zum Leben errichtet, sondern über ein Bauträgermodell umgesetzt. Dadurch können sich die Häuser zum Leben auf ihre Kernkompetenz – beste Pflege und Betreuung – konzentrieren und die Projekte zukunftssicher gestalten.

Realisiert wird das Projekt von der Sozialbau AG, die mit einem klimafitten, energieeffizienten Konzept aus dem öffentlichen Vergabeverfahren als Siegerin hervorging. „IHier entsteht in den eine spannende Kombination aus Pflegewohnhaus und gefördertem Wohnbau. Damit bringen wir Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen – von Familien mit Kleinkindern bis hin zu Senioren – auf eine Weise zusammen, die Begegnung und Austausch aktiv fördert“, betont Hannes Stangl, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter und technischer Direktor der SOZIALBAU AG.

Die Fertigstellung ist für 2030 geplant. Dann können auch die ersten Bewohner in ihr neues Zuhause einziehen.

Alle Infos unter kwp.at/neubau-haus-haidehof