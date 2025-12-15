Mit dem neuen McDonald’s-Standort wird das gastronomische Angebot in Meidling um ein weiteres Restaurant-Highlight erweitert: Dieses überzeugt mit modernem Design, einem großzügigen Gästebereich, Tischservice, acht Kiosk-Bestellflächen für einen raschen Bestellvorgang sowie einem gemütlichen McCafé – ideal für einen schnellen Stopp für Berufstätige, eine Genusspause für Shoppinggäste oder eine Stärkung vor der Party im nahegelegenen Szene-Club U4.

„Wir haben an diesem lebendigen Standort ein Restaurant gebaut, das für alle da sein soll – modern, komfortabel und mit zeitgemäßen Services für jede Tageszeit. Ein Ort für alle, die hier wohnen, vorbeikommen oder einkaufen und sich einen Moment Genuss gönnen wollen“, so Martin Spörker, der mit dem Standort im U4 Center nun sieben McDonald’s Restaurants betreibt. Insgesamt beschäftigt der langjährige Franchisenehmer nun ein Team von rund 350 Mitarbeitern.

Dazu Bezirksvorsteher Wilfried Zankl „Mit dem neuen McDonald’s Restaurant entsteht ein Ort, der nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze schafft, sondern auch als Treffpunkt für alle Generationen in Meidling dient und durch Investitionen die regionale Wertschöpfung stärkt – und ich persönlich freue mich schon, mit meiner Familie und meinen Büro-Kollegen vorbeizuschauen.“ Nun – dafür hat er es nicht weit. Befindet sich das neue Restaurant ja quasi direkt gegenüber seines Arbeitsplatzes – dem Amtshaus.