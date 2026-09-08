Kaiserebersdorfer Kirtag: Simmering ließ es krachen!

Drei Tage lang verwandelte sich Kaiserebersdorf in einen Treffpunkt für Musikfans, Familien und Feierfreudige. Live-Musik, Fahrgeschäfte, Frühschoppen und der traditionelle Bieranstich sorgten für beste Kirtagsstimmung.

Schwungvoller Bieranstich

Ein Kirtag in Kaiserebersdorf beginnt nicht leise: Gemeinsam mit Wiesn Kaiser Johann Pittermann I. griff Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) zum Schlägel und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Bieranstich. Damit war der Startschuss für drei Tage voller Musik, Unterhaltung und guter Laune gefallen.

Treffpunkt für das ganze Grätzl

Für Steinhart ist der Kirtag weit mehr als ein Volksfest. Er schafft Begegnungen und bringt Menschen zusammen, die sich im Alltag vielleicht nur selten sehen.

„Ich bin hier in Kaiserebersdorf aufgewachsen. Da trifft man vom Fußballverein über die frühere Lehrerin bis hin zu ehemaligen Schulkameraden viele Menschen wieder. Das freut mich ganz besonders.“

…erzählte der Bezirksvorsteher.

Genau das macht den besonderen Reiz der Veranstaltung aus: Die Gäste kommen nicht nur wegen Musik, Bier und Fahrgeschäften, sondern auch, um Bekannte zu treffen, miteinander zu plaudern und Neuigkeiten aus dem Grätzl auszutauschen.

Ein Fest für alle

Auch Nationalratsabgeordneter Heinrich Himmer sieht den Kirtag als festen Bestandteil des Simmeringer Sommers.

„Der Kirtag gehört einfach zu Simmering und zum Sommer dazu. Man sieht: Die Leute haben Spaß, hier gibt es für alle etwas zu erleben.“

…betonte Himmer.

Für den Simmeringer ist das Fest zugleich eine Gelegenheit, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Politik dürfe schließlich nicht nur in Sitzungen stattfinden. Ebenso wichtig sei es, gemeinsam schöne Momente zu erleben, Sorgen anzuhören und zu erfahren, was die Bevölkerung beschäftigt – vom leistbaren Leben bis zum Wunsch nach Sicherheit und Gerechtigkeit.

Musik und Stimmung im Festzelt

Auch musikalisch wurde einiges geboten. Am Freitag eröffneten die Partyhirschen das Wochenende mit einem schwungvollen Auftritt. Für die jüngsten Gäste gab es bereits ab 15 Uhr ein Kinderprogramm sowie ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften.

Am Samstag brachten Wiener Wahnsinn und Sumawind das volle Festzelt zum Kochen. Der Sonntag begann traditionell mit einem Frühschoppen und dem Hans Ecker Trio. Anschließend läutete Manuel Eberhardt mit seiner Schlagerparty das musikalische Finale ein.

Die Simmeringer können feiern

Einer, der die Feierqualitäten des Bezirks besonders gut kennt, ist Wiesn Kaiser Johann Pittermann I. Mit Blick auf die Wiener Kaiser Wiesn weiß er aus Erfahrung:

„Die Simmeringer wissen ganz besonders gut, wie man feiert. Sie sind bei uns immer sehr, sehr stark vertreten.“

Für ihn haben Veranstaltungen wie der Kaiserebersdorfer Kirtag eine verbindende Wirkung. Menschen aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und dem Grätzl feiern hier Seite an Seite. „Das bringt uns zusammen“, so Pittermann. Nach dem gelungenen Bieranstich überzeugte er sich auch persönlich von der Qualität des Festgetränks. Sein knappes, aber eindeutiges Urteil: „Das Bier ist echt gut.“