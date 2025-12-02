Sportstadtrat Peter Hacker überzeugte sich bei einem Lokalaugenschein selbst vom Fortschritt. Die Übergabe an die Betriebsführung ist für Ende März geplant.

Tradition trifft Zukunft

„Der Sport-Club Platz gehört zur Identität des Bezirks und unserer Stadt“, betonte Sportstadtrat Peter Hacker beim Lokalaugenschein. Die Modernisierung soll genau diese Verbindung stärken: ein Stadion, das seine Geschichte bewahrt und gleichzeitig nachhaltig in die Zukunft führt. Neben dem Wiener Sport-Club werden künftig auch andere Sportveranstaltungen am Standort Platz finden.

Runderneuerung einer Wiener Sportinstitution

Seit dem Spatenstich im Oktober 2024 erhält einer der ältesten Fußballplätze Österreichs ein völlig neues Gesicht. Die Haupttribüne sowie die Friedhofstribüne entstehen nach nachhaltigen Standards – inklusive extensiver Dachbegrünung. Auch die berühmte „Blaue Tribüne“ auf der Südseite wird umfassend modernisiert und mit neuen Sanitäranlagen sowie zwei Kiosken ausgestattet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Stadion über 5.600 Plätze bei nationalen und rund 4.600 Plätze bei internationalen Spielen bieten. Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2025 vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme für das zweite Quartal 2026.

Nachhaltig, multifunktional, zukunftsfit

Das Stadion entsteht nach den Vorgaben der „UEFA-Kategorie 2“. Damit können künftig nicht nur Spiele des Wiener Sport-Clubs stattfinden, sondern auch Begegnungen des ÖFB-Frauennationalteams sowie sämtlicher Nachwuchs-Nationalteams.

Weitere Highlights des Projekts:

Vergrößertes Spielfeld für internationale Rugby- und Footballspiele

Neues Kopfgebäude zwischen den Tribünen mit Seminar- und Büroräumen

Photovoltaikanlage auf der Haupttribüne mit rund 100.000 kWh Leistung

Moderne Wärmepumpe, die eine weitgehend energieautarke Versorgung ermöglicht

Umstellung auf LED-Beleuchtung in der gesamten Arena

Anstreben einer klimaaktiv-Zertifizierung

Ein Stadion zum Mitfiebern – und Erinnerungen schaffen

Für den Wiener Sport-Club ist der Umbau ein Meilenstein.

„Jeder Termin vor Ort ist ein besonderer“, so Sektionsleiter David Krapf-Günther. „Jeder Stahlträger, jede Sitzreihe zeigt, dass hier ein Ort entsteht, an dem Menschen zusammenkommen, feiern und neue Erinnerungen schaffen werden.“

Auch zwei Wien-Holding-Unternehmen spielen eine zentrale Rolle: Die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH führt die Projektleitung, die WH Sport wird den Betrieb übernehmen – mit der Erfahrung aus der neuen Sport Arena Wien.

Hernals freut sich auf 2026

Bezirksvorsteher Peter Jagsch zeigt sich begeistert über die raschen Fortschritte. Der älteste noch bespielte Fußballplatz Österreichs werde künftig sowohl den Hernalser Traditionsverein als auch österreichische Nationalteams beherbergen. Gerade der Nachwuchs habe sich moderne Rahmenbedingungen verdient.

Baufortschritt deutlich sichtbar

Bei der jüngsten Begehung zeigte sich: Das Projekt liegt voll im Plan. Der neue Rasen ist verlegt, die Tribünenstrukturen sind weitgehend fertiggestellt, und im Innenbereich laufen Installationen für Technik und Infrastruktur.